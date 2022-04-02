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台中公車出「撞」況 公捷處：督導業者了解司機狀況

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中劉男今早駕駛304路公車，行駛於沙鹿區台灣大道六段上，因不明原因撞上快、慢車道之間的分隔島，車頭嚴重受損。圖／民眾提供
台中劉男今早駕駛304路公車，行駛於沙鹿區台灣大道六段上，因不明原因撞上快、慢車道之間的分隔島，車頭嚴重受損。圖／民眾提供

台中市台中客運今早在沙鹿區自撞分隔島，造成一名女乘客手部輕傷，上月也發生公車自撞與火燒車事件。台中市公捷處表示，今天事故該名司機無酒駕、上下班正常沒有超勤，將請業者多了解、關心司機健康狀況。

今早，42歲劉姓公車司機，駕駛304路公車行駛台灣大道往梧棲方向，行經晉文路口時，不明原因自撞，劉自述身體不適，車上1名女乘客手部輕傷，所幸兩人送醫後無礙。

上月14日，台中客運司機行經北屯區，不明原因擦撞一輛路旁機車，再撞自小客，造成機車騎士受傷，公車司機坦認，一時恍神導致車子偏向釀禍；同月25日，神岡區發生東南客運火燒車事件。

台中市交通局公捷處回應，劉姓司機上月31日休假，昨晚9點收班、今早7點40分起班，上班狀況正常、沒有超勤；對於劉姓司機自述身體不適情形，會督請台中客運了解、關心司機的身心健康狀況。

市議員羅廷瑋指出，交通局針對公車業者各項評比應更加照顧勞工，將勞工權益放在主軸，司機害怕沒工作，「個個敢怒不敢言」，超時加班都沒被發現，交通局應要求業者，盡速補足人力。

市議員江肇國認為，公車畢竟是大眾運輸之一，影響多數乘客安全，相關權責單位要更加重視司機本身的身心健康、車輛機械老舊汰換等問題，這都影響乘客搭乘公車的信心。

公捷處表示，台中市約1600位公車駕駛，平均年齡48.7歲，均屬青壯年。而歷年公車事故案件，108年347件、109年330件、110年309件，呈現下降趨勢。

至於疫情確實影響公車司機難招聘，但疫情連帶影響載運量下降，公捷處統計，疫情前平日平均約32萬人次、目前平日平均約25萬人次，公捷處同步督請業者調整縮減班次，讓各線路司機載客時數不受影響。

台中市 疫情

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