武陵農場晚櫻綻放 連假首日天雨未現人潮

今天是清明連假首日，雖櫻花季已過，但台中市武陵農場目前仍有晚櫻盛開，不過，受天候不佳下雨影響，武陵農場今天表示，到下午1時為止入園遊客未出現人潮，人數約694人。

清明節4天連假今天開始，台中市武陵農場、福壽山農場及谷關風景區溫泉飯店，不受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，連假前2日訂房率都達9成。

武陵農場副場長胡發韜告訴中央社記者，未受疫情影響，住宿客並未取消訂房，但因受天候不佳下雨影響，今天入園的遊客不若往常踴躍，到下午1時為止，入場人數694人、車輛184輛。且今天溫度變冷，約攝氏8至10度左右，若上山旅遊請攜帶保暖衣物。

雖然櫻花季已過，胡發韜表示，武陵農場的晚櫻，包括松月櫻與普賢象櫻目前正綻放盛開，普賢象櫻主要在望溪亭及第一停車場附近，松月櫻主要分布在蝴蝶館附近。

胡發韜說，普賢象櫻和松月櫻，是珍貴、少見又特殊的櫻花品種，都是最初開始是粉紅色，後來會慢慢變成漂亮的雪白色。

其中普賢象櫻大都在3月底至4月中下旬開花，是淡粉紅色的大朵重瓣櫻花，花色初開為粉紅色，會逐漸轉為白色櫻花。而松月櫻則於3月底至4月中開花，淺綠色新葉長出來時，同時開出淺粉紅色的大朵重瓣櫻花，花蕊是鮮豔的粉紅色，花開之後花色慢慢轉變成雪白色。

因應疫情，胡發韜表示，根據疫情指揮中心指引，在山上海邊遊憩區等空曠地區是不用戴口罩的，但是需要保持社交距離，入場採取實名制，住宿登記亦採實名制，室內則一律戴口罩。