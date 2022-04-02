快訊

港學者提醒注意Omicron新變種XE病毒 傳播率高一成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化縣政府驚見1700多人被除戶 王惠美籲遊子返鄉　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖國小今天慶祝建校120周年，來賓合切蛋糕。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖國小今天慶祝建校120周年，來賓合切蛋糕。記者簡慧珍／攝影

彰化縣政府爭取升格直轄市，卻人口直直落，今年3月減少約1700人，縣政府了解遷出原因後，提出「來彰送好禮」和「幸福加匙，筷樂鏟子」兩大政策，今天縣長王惠美到溪湖國小參加120周年校慶時，在台下特別拜託溪湖地區社團的婆婆媽媽，勸說子孫把戶籍遷回彰化，有空返鄉走走，以免戶籍被移出。

王惠美表示，彰化縣人口數如果跌破125萬人就達不到爭取升格直轄市的要件，縣政府必須了解人口流失原因，結果今年上個月有1700多名縣民因新冠肺炎疫情沒回國，被戶政機關依戶籍依法移除。

溪湖國小慶祝建校120周年，來賓合切9層蛋糕，同時放映校慶微電影，舉辦師生表演才藝、學生藝文展、跳蚤市場義賣、親子趣味競賽和大隊接力，歡度「溪湖慶百廿．風華二甲子」，王惠美也說明近年補助2843萬元設計溪湖國小智慧教室等設施設備，提高小朋友的學習效能。

台上表演精彩，王惠美到台下遊說溪湖地區社團婆婆媽媽，升格直轄市好處多，包括稅收分配多，縣政府最近推出兩大新政策，今（111）年6月30日之前戶籍遷入彰化縣，12月10日之前不遷出，即獲「來彰送好禮」3000元禮金，彰化縣民結婚登記就有「幸福加匙，筷樂鏟子」禮物。

彰化縣政府民政處統計，今年2月遷入2401人、遷出3538人，3月遷入3092人、遷出5819人，人口流失毫無「止血」跡象，縣政府發現被依照戶籍法「移除」的人口相當多，以3月為例，遷出人口逾1700人是沒回國被移除戶籍。縣長王惠美今天除了宣導設籍與生育的最新獎勵措施，再三拜託地方民眾請旅居外國的親朋好友常回彰化，只要有出入境記錄，就不會被移除。

根據縣政府統計，今年2月彰化縣人口數125萬2997人，3月剩下125萬631人，按照這樣的流失速率，大概不到6月就跌破125萬人。

彰化縣長王惠美向溪湖社團婆婆媽媽宣講人口福利政策，拜託設籍彰化縣的民眾回國探親。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美向溪湖社團婆婆媽媽宣講人口福利政策，拜託設籍彰化縣的民眾回國探親。記者簡慧珍／攝影

王惠美

延伸閱讀

台中婚宴22人群聚感染 彰縣衛生局疑感染源在北部

彰化縣立體育館1.28億大翻修 期迎回台新夢想家當主場

喬友大火殉職消防員陳志帆今入祀忠烈祠 妹妹向彰化縣長喊話

彰化已整併七戶政事務所 精簡人力達一成

相關新聞

彰化縣政府驚見1700多人被除戶 王惠美籲遊子返鄉　

彰化縣政府爭取升格直轄市，卻人口直直落，今年3月減少約1700人，縣政府了解遷出原因後，提出「來彰送好禮」和「幸福加匙，...

洗刷「補丁路」惡名 南投市公所籌3千萬重鋪華陽路

南投市華陽路7年前通車啟用，因交通流量大、常大型重車行駛，路面出現大小坑洞，影響行車安全，駕駛人抱怨不已。南投市公所自籌...

影／獅象大戰 盧秀燕盼象2連霸「邀賴清德穿球衣慶祝」

獅象大戰從總統府燒到棒球場，今副總統賴清德將到台中洲際棒球場觀賞職棒開幕戰，台中市長盧秀燕今出席中捷「猛瑪‧鋼鐸拉」中信...

南投縣長林明溱向玄天上帝祝壽 祈求疫情早日消弭

今天是農曆3月3日，也是玄天上帝聖誕，南投縣長林明溱由秘書林儒暘陪同到南投市營北里福龍宮賀壽，祈求新冠肺炎疫情早日消弭，...

彰化大埔路出現掃墓車陣 祭出交管員警指揮

今天是清明4天連假的首日，很多民眾提前掃墓，彰化市第一、第二納骨塔前的大埔路，今天一大早，如同往年清明掃墓都會出現長長車...

台中社宅標配家具、家電 一房最低每月4200元

台中市北屯區首座社會住宅「北屯眷戀山光好宅」位於北屯路旁三光巷內，鄰近太原車站、學區與捷運四維國小站，生活與交通機能佳。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。