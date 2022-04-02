彰化縣政府驚見1700多人被除戶 王惠美籲遊子返鄉　

彰化縣政府爭取升格直轄市，卻人口直直落，今年3月減少約1700人，縣政府了解遷出原因後，提出「來彰送好禮」和「幸福加匙，筷樂鏟子」兩大政策，今天縣長王惠美到溪湖國小參加120周年校慶時，在台下特別拜託溪湖地區社團的婆婆媽媽，勸說子孫把戶籍遷回彰化，有空返鄉走走，以免戶籍被移出。

王惠美表示，彰化縣人口數如果跌破125萬人就達不到爭取升格直轄市的要件，縣政府必須了解人口流失原因，結果今年上個月有1700多名縣民因新冠肺炎疫情沒回國，被戶政機關依戶籍依法移除。

溪湖國小慶祝建校120周年，來賓合切9層蛋糕，同時放映校慶微電影，舉辦師生表演才藝、學生藝文展、跳蚤市場義賣、親子趣味競賽和大隊接力，歡度「溪湖慶百廿．風華二甲子」，王惠美也說明近年補助2843萬元設計溪湖國小智慧教室等設施設備，提高小朋友的學習效能。

台上表演精彩，王惠美到台下遊說溪湖地區社團婆婆媽媽，升格直轄市好處多，包括稅收分配多，縣政府最近推出兩大新政策，今（111）年6月30日之前戶籍遷入彰化縣，12月10日之前不遷出，即獲「來彰送好禮」3000元禮金，彰化縣民結婚登記就有「幸福加匙，筷樂鏟子」禮物。

彰化縣政府民政處統計，今年2月遷入2401人、遷出3538人，3月遷入3092人、遷出5819人，人口流失毫無「止血」跡象，縣政府發現被依照戶籍法「移除」的人口相當多，以3月為例，遷出人口逾1700人是沒回國被移除戶籍。縣長王惠美今天除了宣導設籍與生育的最新獎勵措施，再三拜託地方民眾請旅居外國的親朋好友常回彰化，只要有出入境記錄，就不會被移除。