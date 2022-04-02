洗刷「補丁路」惡名 南投市公所籌3千萬重鋪華陽路

南投市華陽路7年前通車啟用，因交通流量大、常大型重車行駛，路面出現大小坑洞，影響行車安全，駕駛人抱怨不已。南投市公所自籌3000萬元經費，最近開始分段重新刨除舖設，洗刷華陽路「補丁路」的惡名，讓車輛行駛更加安全。

南投市華陽路是銜接國道3號南投交流道的重要道路，往南連接南投市區，北端銜接中華路可通往南崗工業區、中興新村，全長3公里，從2015年完工啟用後，便是南投市重要道路之一。

華陽路車流量大且有不少大型貨車通行，路面經長期輾壓，沿路出現龜裂和大小坑洞，但僅用瀝青修補，導致路面凹凸不平，被民眾嘲諷是「補丁路」，還有機車騎士摔車。

南投市長宋懷琳說，華陽路一直以來備受批評，市公所不是沒有聽到，但是重新鋪設經費龐大，市公所自2019年起連續3年向營建署爭取經費，但經費一直沒有核定，因此南投市公所還清債務後，她便決定自行編列預算，籌設3千萬元經費將華陽路重新舖設。

為了讓重鋪工程，不影響華陽路交通，路面鋪設工程採取分段、分車道施工，先完成一半車道，另一半車道則開放雙向通行，減少對交通的影響，市公所也會加緊趕工，預計4月底完成華陽路全線鋪設。