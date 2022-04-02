彰化最強救護員搭12導程心電圖機 短時間保3家庭

彰化縣消防局救護車全面配備12導程心電圖機，溪湖分隊高級救護技術員楊志源8天救回2名心肌梗塞病患，幾天後透過線上醫師授權投藥再救1命，讓3個家庭免於破碎，被讚是最強救護員。

「之前有心臟問題嗎？」彰化縣消防局溪湖分隊高級救護技術員（EMT-P）楊志源一邊詢問患者病史，同時使用無線傳輸12導程心電圖機，將患者資料、心電圖上傳與醫院組成的LINE群組，線上醫師判定為心肌梗塞，救護員與醫院聯手，把握黃金時間搶救患者。

彰化縣消防局今天發布新聞稿表示，救護員楊志源8天成功搶救2名急性心肌梗塞病患，病人送到急診時，醫院心導管團隊早已就緒，緊急手術打通阻塞血管，日前平安出院；幾天後，楊志源執行心電圖檢查，透過線上判讀與醫師授權，於救護車上緊急投藥再救1命。

楊志源是緊急救護訓練教官，取得高級救護技術員資格投入緊急救護已10年。楊志源說，平時訓練及多年經驗，加上強大醫療指導醫師和6家心導管醫院24小時線上待命，執行勤務時，面對致死率高的急性心肌梗塞病患，只要依救護專業能力判斷，當下都可給予最好處置，也可放心讓病患口服藥物治療。

彰化基督教醫院急診暨重症醫學部主任、消防局醫療指導醫師林晏任指出，楊志源有過人判斷力且冷靜沉著，才能在最短時間完成心電圖及給藥；這幾個案例也顯示彰化縣消防局救護能力已與國際接軌，肯定第一線救護人員專業，且患者到院後急重症醫療照護也很好。

衛生福利部彰化醫院院長曾孔彥表示，急性心肌梗塞非常危險，特別是「ST波段上升型急性心肌梗塞」，有很高猝死率，三高、慢性腎功能不良、肥胖、長期抽菸及曾有心肌梗塞等病史者，更是高風險群，民眾如突然胸悶、胸痛、呼吸喘、冒冷汗等不適應立即就醫。

消防局長施順仁說，為搶救急性心肌梗塞病患，消防局與彰化基督教醫院、彰化秀傳醫院、彰濱秀傳醫院、彰化醫院、員林基督教醫院、員榮醫院合作組成到院前心電圖聯盟，無縫接軌爭取黃金治療時間，民國108年至今年3月31日成功救回170名急性心肌梗塞病患。

施順仁表示，為進一步提升心肌梗塞病患處置，消防局已在救護車配置雙抗血小板藥物，高級救護技術員排除禁忌症並取得醫師線上醫囑就能給藥，溪湖分隊楊志源是消防局給藥最多的高級救護技術員，可說是「最強救護員」，彰化縣有優質專業醫師、救護員、最熱心的設備捐贈者，共同努力守護縣民健康。