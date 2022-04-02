影／獅象大戰 盧秀燕盼象2連霸「邀賴清德穿球衣慶祝」

獅象大戰從總統府燒到棒球場，今副總統賴清德將到台中洲際棒球場觀賞職棒開幕戰，台中市長盧秀燕今出席中捷「猛瑪‧鋼鐸拉」中信兄弟主題車站活動，致詞希望中信兄弟二連霸封王，將比照去年全市大遊行，她更要邀請獅迷的賴清德穿上中信兄弟球衣，一起遊街慶祝。

今天傍晚5點，今年職棒開幕戰在洲際棒球場上演「獅象大戰」，統一獅迷的副總統賴清德將到中信兄弟主場觀賽。盧秀燕今早出席「猛瑪‧鋼鐸拉」中信兄弟主題車站活動，致詞不忘幽默隔空交火，誓言中信兄弟會奪下二連霸封王。

盧秀燕說，去年首次封王榮耀台中市、振興全國球迷，今年希望迎接二連霸封王，將比照去年辦理全市大遊行，她要邀請副總統賴清德穿上中信兄弟的球衣，一起遊行慶祝。

台中捷運與中信兄弟合作打造「猛瑪‧鋼鐸拉」主題車站，今天上午9點58分首日啟航，中捷董事長林志盈說，車廂披上黃色系中信兄弟球員的帥氣英姿，文心崇德站車站內搭配主題設計、播放中信兄弟主題曲，車廂拉環旁有球運球衣號碼，讓象迷進入捷運即可沉浸式享受棒球場體驗。

幸運搭上「猛瑪‧鋼鐸拉」主題車廂首發車的廖姓學生說，坐上車廂才知道自己是首航乘客，「覺得很榮幸」，未來會關注台中市棒球賽事。

中捷公司表示，球迷可搭乘中捷到文心崇德站，轉乘公車到洲際棒球場觀賽，看完球賽可暢遊台中市，中捷推出3款旅遊票，分別為1日票、24小時票、48小時票，划算又環保。