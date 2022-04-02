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影／獅象大戰 盧秀燕盼象2連霸「邀賴清德穿球衣慶祝」

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
中捷「猛瑪‧鋼鐸拉」主題車站，今天上午9點58分首日啟航，市長盧秀燕出席活動預祝「搭乘中捷、中信告捷」。記者林佩均／攝影
中捷「猛瑪‧鋼鐸拉」主題車站，今天上午9點58分首日啟航，市長盧秀燕出席活動預祝「搭乘中捷、中信告捷」。記者林佩均／攝影

獅象大戰從總統府燒到棒球場，今副總統賴清德將到台中洲際棒球場觀賞職棒開幕戰，台中市長盧秀燕今出席中捷「猛瑪‧鋼鐸拉」中信兄弟主題車站活動，致詞希望中信兄弟二連霸封王，將比照去年全市大遊行，她更要邀請獅迷的賴清德穿上中信兄弟球衣，一起遊街慶祝。

今天傍晚5點，今年職棒開幕戰在洲際棒球場上演「獅象大戰」，統一獅迷的副總統賴清德將到中信兄弟主場觀賽。盧秀燕今早出席「猛瑪‧鋼鐸拉」中信兄弟主題車站活動，致詞不忘幽默隔空交火，誓言中信兄弟會奪下二連霸封王。

盧秀燕說，去年首次封王榮耀台中市、振興全國球迷，今年希望迎接二連霸封王，將比照去年辦理全市大遊行，她要邀請副總統賴清德穿上中信兄弟的球衣，一起遊行慶祝。

台中捷運與中信兄弟合作打造「猛瑪‧鋼鐸拉」主題車站，今天上午9點58分首日啟航，中捷董事長林志盈說，車廂披上黃色系中信兄弟球員的帥氣英姿，文心崇德站車站內搭配主題設計、播放中信兄弟主題曲，車廂拉環旁有球運球衣號碼，讓象迷進入捷運即可沉浸式享受棒球場體驗。

幸運搭上「猛瑪‧鋼鐸拉」主題車廂首發車的廖姓學生說，坐上車廂才知道自己是首航乘客，「覺得很榮幸」，未來會關注台中市棒球賽事。

中捷公司表示，球迷可搭乘中捷到文心崇德站，轉乘公車到洲際棒球場觀賽，看完球賽可暢遊台中市，中捷推出3款旅遊票，分別為1日票、24小時票、48小時票，划算又環保。

中信兄弟表示，5月31日前拍下與「猛瑪‧鋼鐸拉」王者列車合影，上傳到IG，並標記#猛瑪鋼鐸拉王者列車，有機會抽中中信兄弟全隊簽名球，共抽出3組。4月3日，Passion Sisters女孩將化身一日站務員，陪大家搭乘中捷、遊台中，活動可見台中捷運粉絲好康臉書社團、兄弟fans club臉書粉絲團查詢。

中捷「猛瑪‧鋼鐸拉」主題車站，車廂內拉環旁有球運球衣號碼，相當吸睛。記者林佩均／攝影
中捷「猛瑪‧鋼鐸拉」主題車站，車廂內拉環旁有球運球衣號碼，相當吸睛。記者林佩均／攝影
「猛瑪‧鋼鐸拉」主題車站，今天上午9點58分首日啟航，車廂披上黃色系中信兄弟球員的帥氣英姿。記者林佩均／攝影
「猛瑪‧鋼鐸拉」主題車站，今天上午9點58分首日啟航，車廂披上黃色系中信兄弟球員的帥氣英姿。記者林佩均／攝影
中捷「猛瑪‧鋼鐸拉」主題車站，今天上午9點58分首日啟航，市長盧秀燕出席活動預祝「搭乘中捷、中信告捷」。記者林佩均／攝影
中捷「猛瑪‧鋼鐸拉」主題車站，今天上午9點58分首日啟航，市長盧秀燕出席活動預祝「搭乘中捷、中信告捷」。記者林佩均／攝影
中捷「猛瑪‧鋼鐸拉」主題車站，車廂內換上中信兄弟主視覺，吸引球迷打卡。記者林佩均／攝影
中捷「猛瑪‧鋼鐸拉」主題車站，車廂內換上中信兄弟主視覺，吸引球迷打卡。記者林佩均／攝影
「猛瑪‧鋼鐸拉」主題車站，今天上午9點58分首日啟航，車廂披上黃色系中信兄弟球員的帥氣英姿。記者林佩均／攝影
「猛瑪‧鋼鐸拉」主題車站，今天上午9點58分首日啟航，車廂披上黃色系中信兄弟球員的帥氣英姿。記者林佩均／攝影
中捷文心崇德站內全換上中信兄弟主視覺，吸引球迷打卡。記者林佩均／攝影
中捷文心崇德站內全換上中信兄弟主視覺，吸引球迷打卡。記者林佩均／攝影
中捷文心崇德站內全換上中信兄弟主視覺，吸引球迷打卡。記者林佩均／攝影
中捷文心崇德站內全換上中信兄弟主視覺，吸引球迷打卡。記者林佩均／攝影
「猛瑪‧鋼鐸拉」主題車站，今天上午9點58分首日啟航，車廂披上黃色系中信兄弟球員的帥氣英姿。記者林佩均／攝影
「猛瑪‧鋼鐸拉」主題車站，今天上午9點58分首日啟航，車廂披上黃色系中信兄弟球員的帥氣英姿。記者林佩均／攝影
「猛瑪‧鋼鐸拉」主題車站，今天上午9點58分首日啟航，車廂披上黃色系中信兄弟球員的帥氣英姿。記者林佩均／攝影
「猛瑪‧鋼鐸拉」主題車站，今天上午9點58分首日啟航，車廂披上黃色系中信兄弟球員的帥氣英姿。記者林佩均／攝影
「猛瑪‧鋼鐸拉」主題車站，今天上午9點58分首日啟航，Passion Sisters女孩熱舞開場。記者林佩均／攝影
「猛瑪‧鋼鐸拉」主題車站，今天上午9點58分首日啟航，Passion Sisters女孩熱舞開場。記者林佩均／攝影

台中捷運 中信 車廂

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