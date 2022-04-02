南投縣長林明溱向玄天上帝祝壽 祈求疫情早日消弭

今天是農曆3月3日，也是玄天上帝聖誕，南投縣長林明溱由秘書林儒暘陪同到南投市營北里福龍宮賀壽，祈求新冠肺炎疫情早日消弭，烏俄戰爭盡快平息，減少民生物價衝擊。

林明溱和福龍宮主委戰姵鈴共同主祭，虔敬向玄天上帝上香獻花、獻果、獻財帛，並致贈祝壽紅包。南投市長宋懷琳、縣議員張嘉哲及多位市民代表也都參加上香獻祭。

林明溱說，福龍宮玄天上帝神威顯赫，吸引眾多信徒前來賀壽及參拜祈福，祝壽大典敬獻鮮花素果、麵線等供品，他祈求玄天上帝庇佑縣境平安，農產豐收，讓新冠肺炎疫情早日遠離，讓南投的觀光和經濟持續發展，他也希望烏俄戰爭早點結束。

近來新冠疫情升溫，提醒各位鄉親仍是要配合防疫措施，外出戴好口罩及做好個人衛生防護，並配合業者執行實名制、體溫監測等防疫作業，讓防疫內化成日常生活的一部分，共同維護社區安全。