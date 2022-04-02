彰化大埔路出現掃墓車陣 祭出交管員警指揮

今天是清明4天連假的首日，很多民眾提前掃墓，彰化市第一、第二納骨塔前的大埔路，今天一大早，如同往年清明掃墓都會出現長長車陣，彰化警分局除事先規劃交通疏導及管制措施外，並派出警力到場指揮，可能離清明節還有兩天，掃墓民眾比較分散，沒像往年塞車那麼嚴重。

彰化今天上午下起毛毛雨，仍有不少民提前到各公墓及納骨塔掃墓，目前因新冠肺炎疫情升溫，彰化縣已有11個鄉鎮市禁止民眾入塔祭拜，彰化市第一及第二納骨塔雖未禁止，仍嚴格相關防疫措施，包括採實聯制、全程戴口罩及保持社交距離等。

往年清明節前及當天，彰化市第一、第二納骨塔前的大埔路總是造成嚴重塞車，今年因清明連假有四天，很多民眾利用連假去玩，因此提前掃墓，也讓大埔路塞車情況提前浮現，上周六、日即讓過往駕駛怨聲載道 ，因此警方從今天開始到4日，即規劃相關交通疏導及管制措施。