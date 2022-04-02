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彰化大埔路出現掃墓車陣 祭出交管員警指揮

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
今天（2日）是清明4天連假的首日，很多民眾提前掃墓，彰化市第一、第二納骨塔前的大埔路，今天一大早就出現長長車陣，彰化警分局除事先規劃交通疏導及管制措施外，並派出警力到場指揮。記者劉明岩／攝影
今天（2日）是清明4天連假的首日，很多民眾提前掃墓，彰化市第一、第二納骨塔前的大埔路，今天一大早就出現長長車陣，彰化警分局除事先規劃交通疏導及管制措施外，並派出警力到場指揮。記者劉明岩／攝影

今天是清明4天連假的首日，很多民眾提前掃墓，彰化市第一、第二納骨塔前的大埔路，今天一大早，如同往年清明掃墓都會出現長長車陣，彰化警分局除事先規劃交通疏導及管制措施外，並派出警力到場指揮，可能離清明節還有兩天，掃墓民眾比較分散，沒像往年塞車那麼嚴重。

彰化今天上午下起毛毛雨，仍有不少民提前到各公墓及納骨塔掃墓，目前因新冠肺炎疫情升溫，彰化縣已有11個鄉鎮市禁止民眾入塔祭拜，彰化市第一及第二納骨塔雖未禁止，仍嚴格相關防疫措施，包括採實聯制、全程戴口罩及保持社交距離等。

往年清明節前及當天，彰化市第一、第二納骨塔前的大埔路總是造成嚴重塞車，今年因清明連假有四天，很多民眾利用連假去玩，因此提前掃墓，也讓大埔路塞車情況提前浮現，上周六、日即讓過往駕駛怨聲載道 ，因此警方從今天開始到4日，即規劃相關交通疏導及管制措施。

針對彰化市殯儀館前大埔路段，警方除保持大埔、英士路口淨空，引導並分流掃墓車輛停放停車場，殯儀館前路口及第二停車場前路口擺設交通錐禁止左轉及迴轉，前後50公尺禁止路邊停車，員警並在場指揮，加上掃墓民眾分散了，塞車比往年改善許多。

今天（2日）是清明4天連假的首日，很多民眾提前掃墓，彰化市第一、第二納骨塔前的大埔路，今天一大早就出現長長車陣，彰化警分局除事先規劃交通疏導及管制措施外，並派出警力到場指揮。記者劉明岩／攝影
今天（2日）是清明4天連假的首日，很多民眾提前掃墓，彰化市第一、第二納骨塔前的大埔路，今天一大早就出現長長車陣，彰化警分局除事先規劃交通疏導及管制措施外，並派出警力到場指揮。記者劉明岩／攝影
今天（2日）是清明4天連假的首日，很多民眾提前掃墓，彰化市第一、第二納骨塔前的大埔路，今天一大早就出現長長車陣，彰化警分局除事先規劃交通疏導及管制措施外，並派出警力到場指揮。記者劉明岩／攝影
今天（2日）是清明4天連假的首日，很多民眾提前掃墓，彰化市第一、第二納骨塔前的大埔路，今天一大早就出現長長車陣，彰化警分局除事先規劃交通疏導及管制措施外，並派出警力到場指揮。記者劉明岩／攝影

大埔 塞車

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