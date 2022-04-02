台中社宅標配家具、家電 一房最低每月4200元

台中市北屯區首座社會住宅「北屯眷戀山光好宅」位於北屯路旁三光巷內，鄰近太原車站、學區與捷運四維國小站，生活與交通機能佳。此社宅標配包含家具、家電，一房每月最低價4200元，於5月2日至5月27日開放民眾申請，吸引小資族目光。

台中市住宅發展工程處表示，北屯眷戀山光好宅鄰近太原車站、北屯國小、三光國中、北屯公園、捷運四維國小站等設施，並緊鄰北屯路及太原路，機能與交通便利，該案即將完工。

北屯眷戀山光好宅共提供220戶住宅單元，其中一房型129戶、二房型61戶、三房型30戶，停車位部份提供157輛汽車位、229輛機車位；每戶配備冷氣、抽油煙機、瓦斯爐或電陶爐、衛浴設備、熱水器、單人或雙人床箱及衣櫃等傢俱(電)。

凡年滿20歲，入住者名下無自有住宅並符合財稅標準者皆可提出申請。另外，這次一房型部份，有20戶是由5間套房組成共居單元(共4組)，共享公共客廳、廚房及餐廳，有興趣的民眾可透過共居徵選計畫提出申請。

住宅處表示，北屯好宅營運第1年租金以市價5折出租，租金含管理費一房型為4,200至5,300元，二房型9,200至10,000元，三房型12,900至13,300元，其中一房型價格親民，小資族詢問度高。

受理方式除現場及郵寄申請方式外，這次也開放網路申請，申請人可於受理期間至台中市社會住宅17租網站( https://17zu.taichung.gov.tw/Portal )填寫申請資料及上傳相關證明文件。