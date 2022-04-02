清明節連假垃圾怎麼收？ 彰化縣11鄉鎮市變動清運時程

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
4月2日到5日4天清明節連假，彰化縣共有11個鄉鎮市垃圾清運時程有異動，環保局籲請民眾注意，預做因應。圖／彰化縣環保局提供
4月2日到5日4天清明節連假，彰化縣共有11個鄉鎮市垃圾清運時程有異動，環保局籲請民眾注意，預做因應。圖／彰化縣環保局提供

4月2日到5日4天清明節連假，為考量人力、車輛及清運量能限制等因素，彰化縣環保局表示，全縣共有11個鄉鎮市垃圾清運時程有異動，請民眾注意，預做因應，尤其是清明節拜拜焚燒金紙時，金紙或香灰餘燼要妥善處理，金紙或香灰餘燼。

環保局表示，4月5日清明節當天，彰化市、花壇鄉、秀水鄉、溪湖鎮、大村鄉、北斗鎮及二林鎮等7個鄉鎮市暫停收運垃圾，4月4日至4月5日和美鎮暫停收運垃圾，4月6日員林市及永靖鄉暫停收運垃圾，另外溪州鄉4月2日至4月5日提早上午8時開始收運垃圾，花壇鄉及秀水鄉4月6日規劃加班收運垃圾。

環保局呼籲民眾留意調整清運垃圾相資訊內容，也可透過各公所網站或臉書查詢，預作準備因應，如民眾不方便配合異動收運時間，可多加利用各鄉鎮市定時定點垃圾收運，請民眾就近利用。清明節垃圾停收時程裡，民眾應將垃圾包好且將廚餘瀝乾，先行放置家中，不要堆置住家門前，更不要隨意丟棄造成環境髒亂。

彰化縣環保局並提醒民眾，平時容易錯誤分類的物品包括高壓瓶罐、食用性粉狀物、金紙或香灰餘燼、鋰電池與行動電源、滅火器及瓦斯桶等，正確處理，再分別交給垃圾車、資源回收車或採逆向回收，切勿直接丟入垃圾車中，以確保民眾自身及清潔隊員的安全，減少不必要的意外發生。

金紙 清明節

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