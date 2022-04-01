注意！防清明連假掃墓車潮 豐原地區道路管制方案出爐
清明連假將於明天至4月5日，展開為期4天假期。台中豐原警分局為因應連假車潮，針對國道1號豐原交流道沿線中正路、國道4號后豐交流道沿線國豐路、豐原觀音山公墓南陽路58巷等轄內易壅塞車潮，規劃交通疏導管制計畫。
豐原警方表示，因應清明假期掃墓人潮，南陽路58巷口實施管制，於4月2、3、4、5日，每日5時30分至13時30分禁止汽車上山，機車統一由南陽路58巷口進入公墓區，採單向通行，沿北陽路福緣橋離開，福緣橋出口禁止車輛進入；管制期間，豐原區公所提供往返觀音山公墓專車服務，區公所旁育德街乘車處於6時至12時發車，納骨塔乘車處於6時30分至13時發車，請民眾多加利用並配合相關防疫措施。
警方提到，國道1號豐原交流道南北向將實施匝道儀控，建議民眾多利用國道4號神岡交流道、后豐交流道或國道1號后里交流道上國道，如遇車多建議行駛以下替代路線，避免陷於車潮中。
(一) 豐原市區往豐原交流道：
1.於豐原區中正路與豐原大道口改道，南下左轉豐原大道接崇德路再上台74線，北上右轉豐原大道接三豐路往國4或后里。
2.於豐原區中正路與圓環南路口改道，南下由圓環南路接中山路上台74線，北上由圓環西路接三豐路往國4或后里。
(二) 豐原市區往大雅區：由西勢路接崇德路右轉雅潭路往大雅。
(三) 豐原市區往神岡區：由豐洲路或豐社路接大圳路往神岡。
因國道4號台中環線豐原潭子段第C711標豐勢交流道工程，豐原端東行出口長期封閉，改由后豐交流道下走國豐路或三豐路改道，小型車請多加利用鋼構橋臨時匝道，直行國豐路往東勢，於豐科路南下往豐原或北上往后里，另西行入口匝道已開放通車，國豐路西行內側2車道通往高速公路，惟國道工程持續進行中，請用路人行經該路段減速慢行依相關標誌標線行駛，避免誤闖國道及工區。
豐原警分局長劉安杰提醒民眾，連假適逢疫情升溫，請做好相關防疫措施，如開車出門請善用高速公路1968App及收聽警廣，掌握即時路況避開壅塞路段時段，遵守交通規則。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言