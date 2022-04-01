注意！防清明連假掃墓車潮 豐原地區道路管制方案出爐

清明連假將於明天至4月5日，展開為期4天假期。台中豐原警分局為因應連假車潮，針對國道1號豐原交流道沿線中正路、國道4號后豐交流道沿線國豐路、豐原觀音山公墓南陽路58巷等轄內易壅塞車潮，規劃交通疏導管制計畫。

豐原警方表示，因應清明假期掃墓人潮，南陽路58巷口實施管制，於4月2、3、4、5日，每日5時30分至13時30分禁止汽車上山，機車統一由南陽路58巷口進入公墓區，採單向通行，沿北陽路福緣橋離開，福緣橋出口禁止車輛進入；管制期間，豐原區公所提供往返觀音山公墓專車服務，區公所旁育德街乘車處於6時至12時發車，納骨塔乘車處於6時30分至13時發車，請民眾多加利用並配合相關防疫措施。

警方提到，國道1號豐原交流道南北向將實施匝道儀控，建議民眾多利用國道4號神岡交流道、后豐交流道或國道1號后里交流道上國道，如遇車多建議行駛以下替代路線，避免陷於車潮中。

(一) 豐原市區往豐原交流道：

1.於豐原區中正路與豐原大道口改道，南下左轉豐原大道接崇德路再上台74線，北上右轉豐原大道接三豐路往國4或后里。

2.於豐原區中正路與圓環南路口改道，南下由圓環南路接中山路上台74線，北上由圓環西路接三豐路往國4或后里。

(二) 豐原市區往大雅區：由西勢路接崇德路右轉雅潭路往大雅。

(三) 豐原市區往神岡區：由豐洲路或豐社路接大圳路往神岡。

因國道4號台中環線豐原潭子段第C711標豐勢交流道工程，豐原端東行出口長期封閉，改由后豐交流道下走國豐路或三豐路改道，小型車請多加利用鋼構橋臨時匝道，直行國豐路往東勢，於豐科路南下往豐原或北上往后里，另西行入口匝道已開放通車，國豐路西行內側2車道通往高速公路，惟國道工程持續進行中，請用路人行經該路段減速慢行依相關標誌標線行駛，避免誤闖國道及工區。