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大雪山森林遊樂園玉山杜鵑盛開 鳳蝶遨遊花叢間引驚奇

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
鳳蝶流連於大雪山霧社櫻間。圖／東勢林管處提供
鳳蝶流連於大雪山霧社櫻間。圖／東勢林管處提供

台中大雪山國家森林遊樂園玉山杜鵑悄然綻放。東勢林管處表示，玉山杜鵑是中高海拔山區特有的原生種杜鵑，因今年氣候比較溫暖，開花時間較往年提早，亦能看到春季限定的「升天鳳蝶」流連花叢景觀，歡迎民眾呼朋引伴，到大雪山賞花健行、運動防疫。

玉山杜鵑別名森氏杜鵑、紅星杜鵑，是台灣特有種，生長在中高海拔山區，花苞綻放由粉紅轉雪白，在大雪山43K遊客中心、49K小雪山資訊站周邊、森林浴步道沿線41至43公里處，皆可看到玉山杜鵑綻放的粉紅花海。

在漫漫花海中，可看見春季限定「升天鳳蝶」流連花叢間景象。升天鳳蝶，又稱劍鳳蝶，分布於全島的低海拔到中海拔山區，一年只有一世代，成蝶在3至5月、春季時出現，飛行方式活潑輕盈，翅膀花色黑白為主，簡潔高雅，沒有一般鳳蝶的花俏，尾突又尖又長，展翅飛行時，就像是御劍而行的武林高手，氣勢不凡。

目前正值大雪山國家森林遊樂區玉山杜鵑盛開，喜好訪花吸蜜的升天鳳蝶，在杜鵑花叢間來回穿梭，獨特的黑白色在粉紅花海間忽上忽下，形成特別的景觀，讓看到的民眾都驚嘆，說這是「最美麗的邂逅」。

東勢林管處表示，大雪山四季景觀各有特色，區內森林浴步道寧靜雅緻，輕鬆漫步時，可享受到被森林包圍、杜鵑花美麗身影圍繞的幽靜氣氛，耳邊更傳來白耳畫眉、青背山雀等鳥兒清脆鳴唱，呼吸間盡是森林的芬芳氣息。喜歡賞花的遊客務必把握機會，別錯過了這個美麗的花卉盛宴，趁著清明連假期間，享受百花爭鳴的大雪山，讓大自然療癒身心、增強免疫力。

今年氣候較溫暖，台中大雪山國家森林遊樂園玉山杜鵑已悄然綻放。圖／東勢林管處提供
今年氣候較溫暖，台中大雪山國家森林遊樂園玉山杜鵑已悄然綻放。圖／東勢林管處提供

杜鵑花 雪山 玉山

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