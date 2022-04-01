大雪山森林遊樂園玉山杜鵑盛開 鳳蝶遨遊花叢間引驚奇

台中大雪山國家森林遊樂園玉山杜鵑悄然綻放。東勢林管處表示，玉山杜鵑是中高海拔山區特有的原生種杜鵑，因今年氣候比較溫暖，開花時間較往年提早，亦能看到春季限定的「升天鳳蝶」流連花叢景觀，歡迎民眾呼朋引伴，到大雪山賞花健行、運動防疫。

玉山杜鵑別名森氏杜鵑、紅星杜鵑，是台灣特有種，生長在中高海拔山區，花苞綻放由粉紅轉雪白，在大雪山43K遊客中心、49K小雪山資訊站周邊、森林浴步道沿線41至43公里處，皆可看到玉山杜鵑綻放的粉紅花海。

在漫漫花海中，可看見春季限定「升天鳳蝶」流連花叢間景象。升天鳳蝶，又稱劍鳳蝶，分布於全島的低海拔到中海拔山區，一年只有一世代，成蝶在3至5月、春季時出現，飛行方式活潑輕盈，翅膀花色黑白為主，簡潔高雅，沒有一般鳳蝶的花俏，尾突又尖又長，展翅飛行時，就像是御劍而行的武林高手，氣勢不凡。

目前正值大雪山國家森林遊樂區玉山杜鵑盛開，喜好訪花吸蜜的升天鳳蝶，在杜鵑花叢間來回穿梭，獨特的黑白色在粉紅花海間忽上忽下，形成特別的景觀，讓看到的民眾都驚嘆，說這是「最美麗的邂逅」。