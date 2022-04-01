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闖關成功才有禮物 學童希望年年兒童節有挑戰

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣朝興國小今年結合員林佛光童軍288團，首度舉辦兒童節闖關活動。圖／朝興國小提供
彰化縣朝興國小今年結合員林佛光童軍288團，首度舉辦兒童節闖關活動。圖／朝興國小提供

彰化縣朝興國小巔覆傳統，今年規畫主題式學習闖關遊戲慶祝兒童節，全校80名學童今天必須7關戳章集滿集好，學到每一關的知識，才能領到家長會和鄉公所贈送的禮物。

朝興國小往年兒童節活動以表揚模範兒童為主，直接發禮物給全校小朋友，今年除了表揚活動，想拿禮物得費一番功夫。員林佛光童軍288團協助朝興國小規畫，以「英語、遊戲、結繩」等童軍體驗活動為重點，7名童軍隊人員當關主，引導朝興小朋友從關鍵通關密碼學習交通安全、兒少保護、環境資源及國際教育等核心素養。

交通安全任我行、英語教育金頭腦、神童出手拒菸檳毒、水資源環保、跳跳tempo兒少保護、品德三好球及洗手正確虎力健康，總共7個關卡設在校園裡，小朋友分年級輪流到各關卡玩遊戲，認識吸菸和嚼食檳榔容易致癌、保護環境才能長保水資源不匱乏及正確洗手步驟等知識，7關全部答對，向師長領取家長會贈送的隨身水瓶和鄉公所贈送的抱枕。

「今年兒童節真是太好玩。」四年級吳姓學童說，每一個關卡很有趣，希望年年都有闖關活動。二年級蕭姓學童表示，今年兒童節有遊戲又有禮物，全班一起跳舞，真的很不一樣，他和同學都玩得超開心。

朝興教導主任鄭安娜表示，兒童節是孩子最期待的專屬節日，今年兒童節結合員林佛光童軍288團，讓學童從活動中學習實用知識。

學生家長會會長吳益全說，校長蕭健治帶領行政和教學的團隊用心規畫今年兒童節活動，有趣味遊戲也有體驗學習，小朋友完成闖關拿禮物，分外覺得禮物可貴，家長希望孩子在這樣多元的學習環境下成長。

兒童節 水資源 員林

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