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逝世宋男疑似過勞而死？中市體育局以差勤紀錄駁斥

聯合報 / 記者劉柏均林佩均白錫鏗／台中即時報導
宋男(44歲)昨天下午15時許，倒臥在豐原陽明市政大樓後方停車場，經報請檢察官相驗，死因為心臟衰竭。記者劉柏均／攝影
宋男(44歲)昨天下午15時許，倒臥在豐原陽明市政大樓後方停車場，經報請檢察官相驗，死因為心臟衰竭。記者劉柏均／攝影

台中市運動局宋姓職員昨下午在豐原陽明市政大樓停車場倒下，因心肺衰竭死亡。有運動局職員爆料，宋開刀裝支架休息3個月後，被要求銷假上班。運動局表示，並未強迫回來上班，宋健康有需要都會准予請病假，今年1月復工以來，加班時數為０小時。檢方相驗後，宋因心臟衰竭死亡，家屬無意見。

台中市運動局表示，宋姓職員在運動局全民運動科，去年底因心臟疾病手術裝支架，並請長假休養，今年1月復職工作，考量身體狀況，調整到內勤單位秘書室工作，沒想到發生意外。

有員工投訴指出，宋去年動完心臟手術，請了3個月假，原本要繼續請假休養，秘書室主任以人力不足要求回來上班。他個人臉書今年1月23日發文表示「體力恢復8成，被叫回去上班，真的很累」。

運動局長李昱叡說，對宋姓職員意外難過與不捨，宋復職過程將了解與調查；今年復職迄今，宋加班時數為0小時，補休時數15小時，病假29小時，健康有需要都會准予請假或休息。

市府表示，宋1月7日復工，當時曾向他確認「是否可以上班？若需要休息，可再請假」；宋當時表示「可以」，秘書處主任擔任宋的代班人員，全力提供協助。

運動局表示，外界質疑宋姓職員工作負擔重，他去年1至9月加班時數約56小時，平均每月加班6小時，5月調到秘書室擔任內勤，工作份量合理，市府將陪同家屬處理後事。

檢方表示，死者死因為手術後心臟衰竭，家屬無意見，已發給死亡證明。豐原警分局表示，宋男從花蓮到台中工作，獨居在外，可能比較未關注到自身健康，日前才因心臟問題手術治療，在陽明大樓後方停車場突昏倒送醫不治。

宋男今年1月下旬，在個人社群網站寫下「體力只恢復8成的狀況下，被叫回去上班，真的很累。」圖／讀者提供
宋男今年1月下旬，在個人社群網站寫下「體力只恢復8成的狀況下，被叫回去上班，真的很累。」圖／讀者提供

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