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挽救凋零彰化永樂街 二手書、花藝等9家創意文青店進駐

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市永樂街二手書唱片的喃喃字旅。圖／彰化縣府提供
彰化市永樂街二手書唱片的喃喃字旅。圖／彰化縣府提供

過去彰化市最熱鬧的知名商圈永樂街已沒落多年，歷任縣市首長都希望挽救流失人潮，彰化縣府首次祭出「彰化商店街區補助青年展店示範計畫」，補助青年店家每間每月補助金額在6500元至1萬元，包括二手書唱片、花藝禮品、造型氣球等9家創意店家，永樂商圈清明連假的4月2日至4月4日將舉辦彰化點心辦桌派對，為新店炒熱人潮。

彰化縣長王惠美表示，輔導青年創業是縣政府的重要施政，永樂商圈作為彰化第一個青年展店租金補助示範計畫，提供創業青年店面租金50%，招商9家青年創業新店，加上永樂商圈內老屋改建聚落的成型，成為彰化年輕人的消費新去處。

彰縣府經濟暨綠能發展處長劉玉平表示，引進9家創意店家，有賣二手書唱片的喃喃字旅、花藝禮品的樂米花藝、纸藝的纸有為你、造型汽球的煒筌、關東煮的源味實在和老屋改建早午餐的日光遇早點，還有七味屋雞排便當店、烏龍茶專賣店的得正烏龍茶以及價格具競爭力的啟航通訊等，4月將全數進駐永樂商圈為商圈注入創意活水，蛻變為新興商圈。

永樂點心辦桌派對搜羅彰化縣中西式經典、創新點心名店，西式點心有淳手作、小食糖、瘦子咖啡、茉莉莉、單車旅人、手勾手的點心組合包，中式部分有肉包明、不二家、寶珍香、大元麻糬、成功木瓜牛奶大王、南海茶道等組合，都是永樂商圈的名店的熱門組合，經預購已被秒殺售罄。

彰化市永樂商圈發展協會鐘正軒會長表示，本次永樂商圈推出彰化點心辦桌派對有新店的手作體驗課程，還有配合永樂老屋新店聚落、百年一見的廟埕下午茶派對，每日有3場可預約。

彰化以纸藝為主的新店「纸有為你」。圖／彰化縣府提供
彰化以纸藝為主的新店「纸有為你」。圖／彰化縣府提供
永樂街專賣關東煮的源味實在。圖／彰化縣府提供
永樂街專賣關東煮的源味實在。圖／彰化縣府提供

青年 派對

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