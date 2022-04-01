中市北庄社區活動中心興建逾40年 8月動工耐震補強
台中市神岡區北庄社區活動中心啟用逾40年，為地方重要活動據點之一，但因耐震強度不足，立委楊瓊瓔、市議員羅永珍自中央、地方各單位爭取共505萬元，針對其基礎結構補強、改善局部外牆狀況，預計於今年8月開工，明年1月完工。
北庄社區活動中心建於1982年，啟用至今已逾40年，社區關懷照顧據點、幼兒園北庄分班上課教室皆在此運作，為地方重要活動據點之一；2018年經評估，未達耐震能力標準值，在神岡區長劉汶軒反映下，立委楊瓊瓔向中央衛服部、教育部爭取前瞻預算經費，並由市議員羅永珍向市府社會局、教育局爭取，核定預算共505萬元，將對北庄社區活動中心施造耐震補強工程，今早邀集市府社會局人團科長楊惠如、教育局幼教科長陳怡如、神岡區長劉汶軒、北庄里里長王秋生、北庄社區發展協會理事長林照豐等人到場會勘。
楊惠如表示，北庄社區活動中心每天都有關懷據點100多位老人及志工用餐服務，社會局挹注耐震補強工程計畫經費共410萬元，針對建築物地上2層基礎結構補強、提高耐震能力及外牆局部改善，預計明年1月完工。
陳怡如說，北庄社區活動中心2樓提供教育局做為幼兒園北庄分班教室使用，目前學童有53位，為了維護幼童的安全，教育局申請經費95萬元辦理幼兒園北庄分班耐震補強工程，希望為幼童們打造一個安全的學習環境。
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