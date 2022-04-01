前鄉代愚人節掛上選舉看板 彰化大村鄉長之爭又有變數

彰化縣大村鄉長游盛之妻許美珍在愚人節掛上宣傳看板，原本即將兩屆屆滿的鄉長游盛表示全力支持大村鄉代會主席游振府參選鄉長，但游振府近日打退堂鼓，游盛說，計畫趕不上變化，他認為府會要能和諧才能推動鄉鎮，曾任鄉代的妻子許美珍決定參選，要像憨牛拖犁一樣，繼續服務。

眼尖的民眾發現今天大村前鄉代許美珍的選舉看板出現在大村鄉多個路口，且明確寫上參選鄉長，選在愚人節掛上選舉看板，游盛和許美珍說「憨人才要參政」， 代表是要像憨牛拖犁一樣，繼續服務鄉親。

原有意參選大村鄉長的鄉代會主席游振府以健康因素不選鄉長，表示最近身體健康不佳，要好好休養。大村鄉目前還有無黨籍鄉代賴志銘，民進黨籍前鄉長賴錫卿有意選鄉長。

游盛任內因正新輪胎創辦人羅結夫婦遺產稅挹注，讓大村鄉從窮鄉翻身，大村鄉不僅因此增加建設，蓋公共造產納骨塔、聯合托兒所、道路、活動中心、圖書館等建設，去年與今年初都加發鄉民每人二千元振興禮金，成為福利極好之鄉。

游盛說，他原想本屆若卸任後，什麼都不選了，本已決定支持游振府參選，但主席因故不選，他妻子許美珍曾任鄉代，希望繼續為民服務，所以將參選鄉長，他強調，任內公帑「沒拿來放煙火」，完全是用在鄉民身上，希望繼續建設，讓大村有更好福利。

而民進黨籍社頭鄉長劉錦昌也將二任屆滿，他的妻子詹琬惠有意接棒從政參選第六選區縣議員，由於目前社頭鄉長人選有現任國民黨縣議員蕭如意與社頭農會總幹事蕭浚二兩雄相爭，藍營分裂、僵持不下，地方也傳出詹琬惠也有可能轉向選鄉長。