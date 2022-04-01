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遭確診足跡波及 已有宮廟取消南投松柏嶺受天宮進香

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
松柏嶺受天宮出現確診者足跡，雖已加強環境消毒，但已有宮廟擔心信徒感染，取消進香行程。圖／南投縣政府提供
松柏嶺受天宮出現確診者足跡，雖已加強環境消毒，但已有宮廟擔心信徒感染，取消進香行程。圖／南投縣政府提供

國內新冠疫情多點爆發，台中、彰化陸續出現確診個案和群聚感染，南投縣雖無確診案例，但接連有確診者足跡到南投，竹山、集集、名間、南投市都有確診者足跡，道教勝地名間鄉受天宮也遭波及，農曆三月初三是玄天上帝誕辰，原本各縣市玄天上帝宮廟都回松柏嶺受天宮進香，但已有宮廟取消行程避免感染。

台東縣確診者上月25日至27日參加初鹿協天府進香，足跡到達名間鄉受天宮、竹山鎮紫南宮，密切接觸PCR採檢結果皆為陰性，南投縣衛生局也展開相關地點消毒，並列自主健康監測。

今天則是基隆市47歲外籍女性確診個案，3月28、29日在南投自由行，28日在集集火車站及明新書院，晚間在竹山鎮民宿晚餐並住宿，29日與至大鞍竹海林道及八卦茶園踏青，中午再到國道3號南投休息站用餐。

南投縣衛生局匡列竹山民宿工作人員3名，南投休息站接觸者8名等共11人， PCR採檢皆為陰性，集集車站、明新書院、大鞍竹海、八卦茶園、南投休息站皆完成環境清消、員工自我健康管理。

而農曆三月三日（4月3日）是玄天上帝聖誕，原本各縣市玄天上帝宮廟紛紛到松柏嶺受天宮進香，但受確診者足跡影響，有宮廟擔心信徒遭感染取消受天宮進香行程。

南投縣衛生局長陳南松提醒，曾出入相關場所足跡重疊民眾，請自我健康監測，若出現上呼吸道、發燒、腹瀉、嗅覺異常等症狀應配戴口罩，並通報南投縣政府衛生局（049-2220904）安排至南投縣PCR採檢醫院就醫。

清明連假將至，衛生局建議民眾改線上祭祖，參加遶境活動務必打滿3劑疫苗，戴好口罩、勤洗手、保持社交距離，避免去人潮擁擠的地方，降低感染風險。

南投 衛生局 足跡

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