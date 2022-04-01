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太極峽谷難以吸引遊客 南投縣議會要求加速開發觀光
南投縣議會臨時會今天閉幕，議長何勝豐及35名議員提案，激活南投縣觀光產能，打造竹山觀光新亮點，建議辦理竹山鎮太極峽谷開發規劃，南投縣長林明溱說，太極峽谷景色優美，卻因地形因素影響觀光，縣府將串聯太極峽谷周邊觀光資源，打造優質遊憩新景點，帶動竹山觀光發展。
林明溱說，太極峽谷鬼斧神工，景色優美，縣府興建天梯以來，深受民眾喜愛，但因地形險峻及園區內涉及私有地因素，限制園區進一步建設及開發，也影響竹山地區發展，相當可惜。
何勝豐說，竹山地區觀光需借助太極峽谷開發，才能有所突破，希望縣府團隊能以創新思維，加速太極峽谷規劃案，讓園區環境及開發更臻完善，吸引更多遊客，提升竹山發展、增加就業，減少人口外移。
林明溱說，議長何勝豐及全體議員關心竹山發展，希望縣府觀光處將太極峽谷及周邊區域透過整體規劃，並將園區內私有地買下來規劃為遊憩用地。與縣政規劃方向一致，縣府會儘速進行規劃。今天會議也通過「南投縣總預算第二預備金動支數額表」等33件提案及10件臨時動議案，內容含括消防救護、財政、環保、教育、建設、農業等議題。
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