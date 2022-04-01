疫情升溫 彰化10鄉鎮市納骨塔清明節不開放入內祭祀

疫情又拉警報！彰化縣今天新增6例確診案例，明天起清明連假，為避免群聚，員林市、田中鎮等縣內10個公所也決定即日起公墓納骨塔不開放民眾入內祭拜，員林公所也提供線上祭祖服務，民眾可多利用。

由於疫情升溫，各公所今天下午都緊急開會討論相關防疫措施，目前有員林市、大村鄉、永靖鄉、和美鎮、社頭鄉、福興鄉、埔心鄉、鹿港鎮、埔鹽鄉、芳苑鄉等10個鄉鎮市清明節期間各納骨塔不開放入塔祭祀，並將會再視疫情做滾動調整。

COVID-19今天本土新增104例確診病例、境外移入有132例確診病例，彰化縣新增6例確診，其中4例和台中大型宴席餐會群聚有關，並公布確診足跡3月25日下午在曾到花壇鄉福樂溫水游泳池、3月28日下午在彰化市中山路富邦銀行彰化分行。

由於台中餐宴群聚彰化新增4名確診者，也匡列採檢173人，居家隔離56人，自主健康管理117人，民眾也開始口耳相傳各種資訊，包括哪裡清潔隊開始消毒了，好像有鄰居被帶去採檢了，疫情讓大家又緊張起來。

目前員林市等10個公所今天下午緊急開會決定，清明節期間境內公墓納骨塔不開放民眾入內祭拜（喪家除外），祭品一律在納骨塔戶外拜，員林公所也有提供線上祭祖服務。