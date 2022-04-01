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疫情升溫 彰化10鄉鎮市納骨塔清明節不開放入內祭祀

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
COVID-19疫情又拉警報，員林市、田中鎮等公所也決定即日起清明節期間公墓納骨塔不開放民眾入內祭拜，員林公所也提供線上祭祖服務，民眾可多利用。圖／翻攝自公所網站
COVID-19疫情又拉警報，員林市、田中鎮等公所也決定即日起清明節期間公墓納骨塔不開放民眾入內祭拜，員林公所也提供線上祭祖服務，民眾可多利用。圖／翻攝自公所網站

疫情又拉警報！彰化縣今天新增6例確診案例，明天起清明連假，為避免群聚，員林市、田中鎮等縣內10個公所也決定即日起公墓納骨塔不開放民眾入內祭拜，員林公所也提供線上祭祖服務，民眾可多利用。

由於疫情升溫，各公所今天下午都緊急開會討論相關防疫措施，目前有員林市、大村鄉、永靖鄉、和美鎮、社頭鄉、福興鄉、埔心鄉、鹿港鎮、埔鹽鄉、芳苑鄉等10個鄉鎮市清明節期間各納骨塔不開放入塔祭祀，並將會再視疫情做滾動調整。

COVID-19今天本土新增104例確診病例、境外移入有132例確診病例，彰化縣新增6例確診，其中4例和台中大型宴席餐會群聚有關，並公布確診足跡3月25日下午在曾到花壇鄉福樂溫水游泳池、3月28日下午在彰化市中山路富邦銀行彰化分行。

由於台中餐宴群聚彰化新增4名確診者，也匡列採檢173人，居家隔離56人，自主健康管理117人，民眾也開始口耳相傳各種資訊，包括哪裡清潔隊開始消毒了，好像有鄰居被帶去採檢了，疫情讓大家又緊張起來。

目前員林市等10個公所今天下午緊急開會決定，清明節期間境內公墓納骨塔不開放民眾入內祭拜（喪家除外），祭品一律在納骨塔戶外拜，員林公所也有提供線上祭祖服務。

不過員林市公所從2020年疫情期間即啟用員林市公所納骨塔便民服務網「宗祠生命追憶館」提供民眾可以線上祭祖，但累計至今只有19人線上祭祖，一般民眾仍習慣到墓地祭祀，公所提醒民眾避免群聚可多利用線上祭祖。http://61.57.51.130:8181/

COVID-19疫情又拉警報，員林市、田中鎮等公所也決定即日起清明節期間公墓納骨塔不開放民眾入內祭拜，員林公所也提供線上祭祖服務，民眾可多利用。圖／翻攝自公所網站
COVID-19疫情又拉警報，員林市、田中鎮等公所也決定即日起清明節期間公墓納骨塔不開放民眾入內祭拜，員林公所也提供線上祭祖服務，民眾可多利用。圖／翻攝自公所網站
COVID-19彰化縣新增6例確診，彰化衛生局也公佈確診足跡。圖／彰化縣府提供
COVID-19彰化縣新增6例確診，彰化衛生局也公佈確診足跡。圖／彰化縣府提供

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