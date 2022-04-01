聽新聞
test
0:00 / 0:00
中捷下午4點完成全線清消 營運不受影響
台中捷運公司今日接獲通知，捷運文心森林站3月29日晚間出現本土確診案例足跡，中捷啟動車站清消作業，全線18站在今天下午4點完成專案清消，全線營運不受影響。
中捷公司指出，消毒範圍涵蓋車站內所有設施及場地，包括：電扶梯、電梯、自動收費設備、廁所、哺集乳室等等，請旅客安心搭乘。
中捷公司表示，中捷全面落實防疫措施，高鐵台中站、市政府站每3小時清消1次、其餘16站每4小時清消1次，每日收車後進行電聯車內部清潔與消毒，電聯車於終端站折轉時，加強清消車廂內扶手欄杆及拉環。
中捷公司呼籲旅客，搭乘捷運務必全程佩戴口罩，車站電梯、月台設有社交距離告示及相關標線、標示，車廂拉環僅留1/3，請旅客配合保持社交距離及各項防疫措施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言