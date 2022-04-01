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連假前出包！台電送電異常害列車臨停 高鐵回應了

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中捷下午4點完成全線清消 營運不受影響

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中捷運公司啟動車站清消作業，全線18站在今天下午4點完成專案清消，全線營運不受影響。圖／台中捷運公司提供
台中捷運公司啟動車站清消作業，全線18站在今天下午4點完成專案清消，全線營運不受影響。圖／台中捷運公司提供

台中捷運公司今日接獲通知，捷運文心森林站3月29日晚間出現本土確診案例足跡，中捷啟動車站清消作業，全線18站在今天下午4點完成專案清消，全線營運不受影響。

中捷公司指出，消毒範圍涵蓋車站內所有設施及場地，包括：電扶梯、電梯、自動收費設備、廁所、哺集乳室等等，請旅客安心搭乘。

中捷公司表示，中捷全面落實防疫措施，高鐵台中站、市政府站每3小時清消1次、其餘16站每4小時清消1次，每日收車後進行電聯車內部清潔與消毒，電聯車於終端站折轉時，加強清消車廂內扶手欄杆及拉環。

中捷公司呼籲旅客，搭乘捷運務必全程佩戴口罩，車站電梯、月台設有社交距離告示及相關標線、標示，車廂拉環僅留1/3，請旅客配合保持社交距離及各項防疫措施。

台中捷運公司啟動車站清消作業，全線18站在今天下午4點完成專案清消，全線營運不受影響。圖／台中捷運公司提供
台中捷運公司啟動車站清消作業，全線18站在今天下午4點完成專案清消，全線營運不受影響。圖／台中捷運公司提供

台中捷運 社交距離

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