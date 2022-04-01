中捷下午4點完成全線清消 營運不受影響

台中捷運公司今日接獲通知，捷運文心森林站3月29日晚間出現本土確診案例足跡，中捷啟動車站清消作業，全線18站在今天下午4點完成專案清消，全線營運不受影響。

中捷公司指出，消毒範圍涵蓋車站內所有設施及場地，包括：電扶梯、電梯、自動收費設備、廁所、哺集乳室等等，請旅客安心搭乘。

中捷公司表示，中捷全面落實防疫措施，高鐵台中站、市政府站每3小時清消1次、其餘16站每4小時清消1次，每日收車後進行電聯車內部清潔與消毒，電聯車於終端站折轉時，加強清消車廂內扶手欄杆及拉環。