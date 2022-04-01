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納骨塔位不足 台中民代再爭取大甲和外埔兩塔增設6000櫃位

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員施志昌今邀集台中市生命禮儀管理處等單位，會勘外埔第二納骨塔。圖／中市議員施志昌提供
台中市議員施志昌今邀集台中市生命禮儀管理處等單位，會勘外埔第二納骨塔。圖／中市議員施志昌提供

納骨塔櫃位不足，台中市議員施志昌爭取大甲和外埔新設數千納骨塔櫃位，他今天再邀台中市生命禮儀管理處、外埔區公所與大甲區公所至外埔第二納骨塔會勘，希望再爭設塔位，生管處表示，大甲與外埔會再新設6000櫃位，總經費約2977萬，目前已設計完成，最快10兩處皆可完工。

施志昌表示，為了因應時代的趨勢，現代人大多選擇火葬，多年前就開始推動公墓遷葬的政策，讓納骨塔位的需求大幅增加，但外埔幾十年來只有孝思堂與懷德堂兩座納骨塔，其中外埔第二示範公墓內一座，第二納骨塔則新建後尚未啟用。

施志昌表示，為了盡快讓先人能有安奉的位置，今天會勘「台中市外埔區第二示範公墓第二納骨堂納骨櫃位增設及神主牌位週邊裝修工程」及「大甲區懷德堂納骨櫃位增設工程」進度，期待能盡快地方滿足需求。

生管處表示，外埔第二示範公墓第二納骨堂會新設3500個櫃位、神主牌位區、家屬休息區、辦公室以及相關周邊設施等，總經費約1740萬，大甲懷德堂的部分則新設2580個櫃位，總經費約1237萬，兩處共2977萬元左右；外埔新設部分最快可在10月完工，大甲可在8月完工。

台中市議員施志昌今邀集台中市生命禮儀管理處等單位，會勘外埔第二納骨塔。圖／中市議員施志昌提供
台中市議員施志昌今邀集台中市生命禮儀管理處等單位，會勘外埔第二納骨塔。圖／中市議員施志昌提供

台中市 火葬

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