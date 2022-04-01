清明連假 大甲鎮瀾宮提供辦理疫苗3OK識別證兌換地點

大甲媽遶境本月8日晚上11點起駕，防疫規定參加遶境者需打滿3劑疫苗，大甲鎮瀾宮今天表示，清明節連假4月2日到5日，將在大甲農會順天辦事處前，大甲區順天路211號，提供辦理「疫苗3OK」識別證兌換，詳細兌換辦法，可參閱鎮瀾宮粉絲團。

鎮瀾宮表示，9天8夜遶境沿途也會設點辦理識別證兌換作業，詳細地點和時間待公布，鎮瀾宮也提醒參加遶境者防疫接駕規範，除了全力配合政府防疫政策，並呼籲信眾於遶境活動期間，務必配合參與活動的防疫辦法，要全程配戴口罩、不鑽轎底、不搶轎、不共食，今年改提供盒裝餐點，不能邊走邊吃。

鎮瀾宮所有董監事、工作人員及所屬的香頭和團隊都要完成3劑疫苗注射，起駕當天要打滿3劑配戴識別證才能入廟，清明連假，在大甲農會順天辦事處前(大甲區順天路211號)，提供辦理「疫苗3OK」識別證兌換。

鎮瀾宮表示，歡迎信眾透過網路直播參與進香行程，可鎖定大甲鎮瀾宮臉書粉絲團及大甲鎮瀾宮YT頻道；請信眾於大甲媽祖神轎經過路線，「定點」等待，避免人流移動；歡迎設置簡單創意香案，誠心和心誠最重要；媽祖神轎經過時，雙手合十，以「心香」代替鑽轎。

鎮瀾宮提醒，有許願或還願的信眾，可擇一定點跪接大甲媽聖駕親臨，疫情期間可暫緩徒步跟隨，換個適當的方式，更能展現對媽祖的支持感謝。