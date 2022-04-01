快訊

北市公布63處海量確診足跡 分布8行政區

聽新聞
test
0:00 / 0:00

毒海浮沉七度入獄 他戒毒成功 投入公益 榮獲希望獎章

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣永靖國中校友高肇良榮獲周大觀文教基金會頒發希望獎章，高肇良在毒海浮沉20年，母親高羅秀珍的眼淚讓他悔悟回頭，後來並加入慈濟志工，成為反毒大使，今天他也回母校現身說法。記者林宛諭／攝影
彰化縣永靖國中校友高肇良榮獲周大觀文教基金會頒發希望獎章，高肇良在毒海浮沉20年，母親高羅秀珍的眼淚讓他悔悟回頭，後來並加入慈濟志工，成為反毒大使，今天他也回母校現身說法。記者林宛諭／攝影

彰化縣永靖國中校友高肇良榮獲周大觀文教基金會頒發希望獎章，高肇良在毒海浮沉20年，甚至在其父親往生時，他戴著手鐐腳銬奔喪，是母親高羅秀珍的眼淚讓他悔悟回頭，至今14年再也不沾毒，並加入慈濟志工，成為反毒大使，今天他也回母校現身說法，要學弟妹絕不能碰毒品，面對人生也永不放棄。

周大觀文教基金會創辦人周進華今天在高肇良的母校永靖國中頒發希望獎章給高肇良，在彰化縣府教育處長王智弘、永靖國中校長劉仁傑等人觀禮下，也與學弟妹們分享自己重獲希望的經歷。

周進華說，基金會也由高肇良口述，出版「我改變了」一書，希望能讓更多年輕人有所醒思，高肇良18歲時因毒品案入獄，前後進出監獄7次，36歲才出獄，在母親高羅秀珍與家人不放棄下，戒毒成功，並投入反毒宣導，擔任法務部矯正署彰化監獄志工、教育部防治學生藥物濫用防制宣導種子講師，提醒青年學子千萬不能碰毒品，而他的故事更以「阿良的歸白人生」搬上大愛劇場，感動全球5千多萬人觀賞按讚。

高肇良說，接觸毒品就是一開始自己以為可以控制自己要吃或不吃，想戒就能戒，但到最後成癮時，根本無法控制，變成去偷去搶，讓他的青春歲月在獄中度過，他希望自己的慘痛經驗，可以讓學弟妹借鏡，要拒絕毒品，珍愛自己的生命。

高肇良與妻子謝舒亞兩人在慈濟相識相知，在母親的不放棄，和妻子的陪伴下，讓他遠離毒品，慈濟證嚴上人更曾鼓勵他「你要當更生人的貴人，引導他們回頭是岸」，高肇良也和慈濟師兄姐參加許多安養中心關懷、助念、社區志工活動。

「我改變了」這本書的繪圖者陳舒妏則是2018年全球熱愛生命獎章得主，今天她也與母親在永靖國中與大家分享，這個唐氏症女孩也是因父母的不放棄，而展現其愛畫畫的才藝，甚至義賣畫作幫助他人，都展現生命的熱力。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

彰化縣永靖國中校友高肇良榮獲周大觀文教基金會頒發希望獎章，高肇良在毒海浮沉20年，母親高羅秀珍的眼淚讓他悔悟回頭，後來並加入慈濟志工，成為反毒大使，今天他也回母校現身說法。記者林宛諭／攝影
彰化縣永靖國中校友高肇良榮獲周大觀文教基金會頒發希望獎章，高肇良在毒海浮沉20年，母親高羅秀珍的眼淚讓他悔悟回頭，後來並加入慈濟志工，成為反毒大使，今天他也回母校現身說法。記者林宛諭／攝影
彰化縣永靖國中校友高肇良榮獲周大觀文教基金會頒發希望獎章，高肇良在毒海浮沉20年，母親高羅秀珍的眼淚讓他悔悟回頭，後來並加入慈濟志工，成為反毒大使，今天他也回母校現身說法。記者林宛諭／攝影
彰化縣永靖國中校友高肇良榮獲周大觀文教基金會頒發希望獎章，高肇良在毒海浮沉20年，母親高羅秀珍的眼淚讓他悔悟回頭，後來並加入慈濟志工，成為反毒大使，今天他也回母校現身說法。記者林宛諭／攝影

毒品 慈濟

延伸閱讀

彰化一小六學童墜樓 送醫搶救中

童仲彥上囚車前往宜蘭監獄 入獄第一餐菜色曝光

影帝人生恥辱！在公廁發生同性戀行為遭判刑入獄

彰化恢復招考國小教師 中區12縣市同步甄試很激烈

相關新聞

彰化大城鄉海岸驚見日本浮石 環團籲別撿拾！　

彰化縣大城鄉海岸驚見浮石，彰化縣環保聯盟發現兩隻水鳥死亡，無法確知是否與浮石有關，特別的是只堆積在大城鄉海岸，相鄰的芳苑...

影／兩岸尬車場地成朝聖點 「廖老大」將對決「HG杰爺」

本月6日將有場兩岸尬車賽事，場地就在台中港環港北路的風車大道，今天已成朝聖點，屆時我國被稱為賽車教父的「廖老大」將對決中...

納骨塔位不足 台中民代再爭取大甲和外埔兩塔增設6000櫃位

納骨塔櫃位不足，台中市議員施志昌爭取大甲和外埔新設數千納骨塔櫃位，他今天再邀台中市生命禮儀管理處、外埔區公所與大甲區公所...

清明連假 大甲鎮瀾宮提供辦理疫苗3OK識別證兌換地點

大甲媽遶境本月8日晚上11點起駕，防疫規定參加遶境者需打滿3劑疫苗，大甲鎮瀾宮今天表示，清明節連假4月2日到5日，將在大...

毒海浮沉七度入獄 他戒毒成功 投入公益 榮獲希望獎章

彰化縣永靖國中校友高肇良榮獲周大觀文教基金會頒發希望獎章，高肇良在毒海浮沉20年，甚至在其父親往生時，他戴著手鐐腳銬奔喪...

彰化市6公園兒童遊具修繕拆除 家長嘆疫情期間無處去

彰化市多處的兒童公園不符合新的兒童遊具規範，最近展開修繕新裝，讓不少家長頭痛，因疫情期間已不太敢帶孩子外出，居然連公園也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。