毒海浮沉七度入獄 他戒毒成功 投入公益 榮獲希望獎章

彰化縣永靖國中校友高肇良榮獲周大觀文教基金會頒發希望獎章，高肇良在毒海浮沉20年，甚至在其父親往生時，他戴著手鐐腳銬奔喪，是母親高羅秀珍的眼淚讓他悔悟回頭，至今14年再也不沾毒，並加入慈濟志工，成為反毒大使，今天他也回母校現身說法，要學弟妹絕不能碰毒品，面對人生也永不放棄。

周大觀文教基金會創辦人周進華今天在高肇良的母校永靖國中頒發希望獎章給高肇良，在彰化縣府教育處長王智弘、永靖國中校長劉仁傑等人觀禮下，也與學弟妹們分享自己重獲希望的經歷。

周進華說，基金會也由高肇良口述，出版「我改變了」一書，希望能讓更多年輕人有所醒思，高肇良18歲時因毒品案入獄，前後進出監獄7次，36歲才出獄，在母親高羅秀珍與家人不放棄下，戒毒成功，並投入反毒宣導，擔任法務部矯正署彰化監獄志工、教育部防治學生藥物濫用防制宣導種子講師，提醒青年學子千萬不能碰毒品，而他的故事更以「阿良的歸白人生」搬上大愛劇場，感動全球5千多萬人觀賞按讚。

高肇良說，接觸毒品就是一開始自己以為可以控制自己要吃或不吃，想戒就能戒，但到最後成癮時，根本無法控制，變成去偷去搶，讓他的青春歲月在獄中度過，他希望自己的慘痛經驗，可以讓學弟妹借鏡，要拒絕毒品，珍愛自己的生命。

高肇良與妻子謝舒亞兩人在慈濟相識相知，在母親的不放棄，和妻子的陪伴下，讓他遠離毒品，慈濟證嚴上人更曾鼓勵他「你要當更生人的貴人，引導他們回頭是岸」，高肇良也和慈濟師兄姐參加許多安養中心關懷、助念、社區志工活動。

「我改變了」這本書的繪圖者陳舒妏則是2018年全球熱愛生命獎章得主，今天她也與母親在永靖國中與大家分享，這個唐氏症女孩也是因父母的不放棄，而展現其愛畫畫的才藝，甚至義賣畫作幫助他人，都展現生命的熱力。