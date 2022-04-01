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台中旱溪媽祖遶境起駕邁入201週年 防疫禁鑽轎腳

中央社 / 台中1日電

邁入201週年、全台遶境時間長達22天的「旱溪媽祖遶境十八庄」今天舉行起駕儀式。台中市民政局指出，遶境中暫停鑽轎腳、搶轎等無法保持距離的儀式。

為期22天的旱溪媽祖遶境，沿途將行經11區116里，今天舉辦起駕儀式，預計4月22日回鑾安座。盧秀燕與民進黨立委何欣純、黃國書等人到場，一同請神明上轎，並在點燃3顆起馬炮後，宣告今年遶境正式展開。

盧秀燕接受媒體聯訪時表示，樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庄」是全台歷史悠久的地方宗教盛事之一，也是台灣宗教百景之一，感謝廟方配合各項COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，相信媽祖會保佑市民平安健康、遶境順利。

台中市民政局長吳世瑋說明，有關宗教遶境防疫規範，宗教團體事前須提報遶境的防疫計畫經民政局備查，參與遶境的所有人員都須打滿3劑COVID-19疫苗，另暫停遶境中鑽轎腳、搶轎等無法保持距離的儀式。

吳世瑋提醒，遶境沿途若有提供餐點者，應以盒、碗或密封包裝餐點為原則，碗裝須加蓋，避免現場分裝；同時呼籲參與活動的信眾務必配合戴口罩、實聯制、量體溫、酒精消毒及避免夜間在路邊群聚席地而眠等防疫規定，共同降低群聚感染風險。

民政局表示，感謝樂成宮對文化傳承不遺餘力，同時配合市府各項政策，減少鞭炮燃放、降低紙錢燃燒、使用環保餐具及減少垃圾等，提升環保宗教的文化底蘊，以保護地球的角度宣揚媽祖文化，讓宗教的信仰與生活環境永續結合。

遶境 旱溪媽祖 盧秀燕

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