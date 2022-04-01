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彰化市6公園兒童遊具修繕拆除 家長嘆疫情期間無處去
彰化市多處的兒童公園不符合新的兒童遊具規範，最近展開修繕新裝，讓不少家長頭痛，因疫情期間已不太敢帶孩子外出，居然連公園也不能去，彰化市公所指出，因營建署2020年修正12歲以下遊具標準，目前包括延和公園、南瑤公園、陽明公園、南興公園、華興公園與泰和公園陸續進行整修，預計6月底前會完成。
最近有彰化市家長發現多個公園遊具都在施工，急上網詢問原因，也傳出有里長抱怨，兒童區、幼兒園的遊具都被「血洗」，遊樂器材只差規範的1、2公分就要拆掉1、20萬的遊具，兒童權利被剝奪。
彰化市公所說，公所管理23座公園，過去就有家長反應公園的兒童遊具老舊、破損需要改善，近期兒童遊具安全性加嚴，今年投入約650萬元經費改善，包括延和、陽明、南興和泰和公園的兒童遊具都展開拆除裝新，南瑤公園則是地墊範圍會加大，南興公園考量空間不足，現有溜滑梯拆除後，會改裝蹺蹺板。
市公所也說，現有常見的塑膠兒童遊具有的縫隙太大，孩童使用可能不小心陷落，有的遊具下鋪設的軟墊範圍也不足，新規定必須要有2米的緩衝空間，都是希望能提升安全性，由於舊遊具較難部分拆除，必須整體替換，未來遊具經認證，有損壞透過部分維修即可；預計年底將會再規畫5座公園的改善修繕。
彰化縣府轄管的兒童遊戲場有八卦山體育休閒園區兒童遊戲場及華陽公園兒童遊戲場，縣府城觀處說，2處已於去年、前年改善完成並通過檢驗，各鄉鎮市依照現況與經費安排改善所管理的公園兒童遊具，除了彰化市，員林的三和公園、龍燈公園也辦理改善中，待完工並檢驗合格後，將開放給民眾使用。
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