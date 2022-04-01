快訊

為提升篩檢量能 指揮中心啟動「池化方式」核酸篩檢

基隆小吃店相關再增21例 陳時中：繼續會有新個案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化市6公園兒童遊具修繕拆除 家長嘆疫情期間無處去

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市有6處公園進行兒童遊具進行整修，暫時無法使用。記者林敬家／攝影
彰化市有6處公園進行兒童遊具進行整修，暫時無法使用。記者林敬家／攝影

彰化市多處的兒童公園不符合新的兒童遊具規範，最近展開修繕新裝，讓不少家長頭痛，因疫情期間已不太敢帶孩子外出，居然連公園也不能去，彰化市公所指出，因營建署2020年修正12歲以下遊具標準，目前包括延和公園、南瑤公園、陽明公園、南興公園、華興公園與泰和公園陸續進行整修，預計6月底前會完成。

最近有彰化市家長發現多個公園遊具都在施工，急上網詢問原因，也傳出有里長抱怨，兒童區、幼兒園的遊具都被「血洗」，遊樂器材只差規範的1、2公分就要拆掉1、20萬的遊具，兒童權利被剝奪。

彰化市公所說，公所管理23座公園，過去就有家長反應公園的兒童遊具老舊、破損需要改善，近期兒童遊具安全性加嚴，今年投入約650萬元經費改善，包括延和、陽明、南興和泰和公園的兒童遊具都展開拆除裝新，南瑤公園則是地墊範圍會加大，南興公園考量空間不足，現有溜滑梯拆除後，會改裝蹺蹺板。

市公所也說，現有常見的塑膠兒童遊具有的縫隙太大，孩童使用可能不小心陷落，有的遊具下鋪設的軟墊範圍也不足，新規定必須要有2米的緩衝空間，都是希望能提升安全性，由於舊遊具較難部分拆除，必須整體替換，未來遊具經認證，有損壞透過部分維修即可；預計年底將會再規畫5座公園的改善修繕。

彰化縣府轄管的兒童遊戲場有八卦山體育休閒園區兒童遊戲場及華陽公園兒童遊戲場，縣府城觀處說，2處已於去年、前年改善完成並通過檢驗，各鄉鎮市依照現況與經費安排改善所管理的公園兒童遊具，除了彰化市，員林的三和公園、龍燈公園也辦理改善中，待完工並檢驗合格後，將開放給民眾使用。

彰化延和公園兒童遊具進行修繕新裝，目前被圍起無法進入。記者林敬家／攝影
彰化延和公園兒童遊具進行修繕新裝，目前被圍起無法進入。記者林敬家／攝影
彰化延和公園兒童遊具進行修繕新裝，目前被圍起無法進入。記者林敬家／攝影
彰化延和公園兒童遊具進行修繕新裝，目前被圍起無法進入。記者林敬家／攝影

幼兒園 疫情

延伸閱讀

綠推不出彰化縣長人選 縣議員擬參選人玩直接票選遊戲

怪手拆除彰化「舊蚵仔仁」 50多年違建夷為平地

彰化縣府今鐵腕拆舊蚵仔仁一帶 逾過半地主仍觀望都更

老祖宗接受線上掃墓嗎？彰化市推了兩年才20件

相關新聞

彰化大城鄉海岸驚見日本浮石 環團籲別撿拾！　

彰化縣大城鄉海岸驚見浮石，彰化縣環保聯盟發現兩隻水鳥死亡，無法確知是否與浮石有關，特別的是只堆積在大城鄉海岸，相鄰的芳苑...

影／兩岸尬車場地成朝聖點 「廖老大」將對決「HG杰爺」

本月6日將有場兩岸尬車賽事，場地就在台中港環港北路的風車大道，今天已成朝聖點，屆時我國被稱為賽車教父的「廖老大」將對決中...

彰化市6公園兒童遊具修繕拆除 家長嘆疫情期間無處去

彰化市多處的兒童公園不符合新的兒童遊具規範，最近展開修繕新裝，讓不少家長頭痛，因疫情期間已不太敢帶孩子外出，居然連公園也...

解決國內垃圾 林明溱呼籲環保署在彰濱興建大型焚化爐

南投縣垃圾累積超過15萬公噸，南投縣長林明溱說，國內垃圾處理棘手，南投縣想興建焚化爐，居民強烈反對。他呼籲環保署重視全國...

中市府男職員突心臟衰竭不治 運動局長：全力協助後事

任職於台中市運動局的宋姓男子，昨天下午倒臥在豐原市陽明市政大樓後方停車場，緊急送往豐原醫院搶救，仍宣告不治；運動局長李昱...

大甲文曲里洗蔥生產設施老舊 民代爭經費改善

台中市大甲區文曲里是種蔥的重要產地，農民會在東安路旁的灌溉溝渠進行產品洗滌，形成蔥文化的特別景觀，地方自建的蔥寮施設近年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。