彰化市6公園兒童遊具修繕拆除 家長嘆疫情期間無處去

彰化市多處的兒童公園不符合新的兒童遊具規範，最近展開修繕新裝，讓不少家長頭痛，因疫情期間已不太敢帶孩子外出，居然連公園也不能去，彰化市公所指出，因營建署2020年修正12歲以下遊具標準，目前包括延和公園、南瑤公園、陽明公園、南興公園、華興公園與泰和公園陸續進行整修，預計6月底前會完成。

最近有彰化市家長發現多個公園遊具都在施工，急上網詢問原因，也傳出有里長抱怨，兒童區、幼兒園的遊具都被「血洗」，遊樂器材只差規範的1、2公分就要拆掉1、20萬的遊具，兒童權利被剝奪。

彰化市公所說，公所管理23座公園，過去就有家長反應公園的兒童遊具老舊、破損需要改善，近期兒童遊具安全性加嚴，今年投入約650萬元經費改善，包括延和、陽明、南興和泰和公園的兒童遊具都展開拆除裝新，南瑤公園則是地墊範圍會加大，南興公園考量空間不足，現有溜滑梯拆除後，會改裝蹺蹺板。

市公所也說，現有常見的塑膠兒童遊具有的縫隙太大，孩童使用可能不小心陷落，有的遊具下鋪設的軟墊範圍也不足，新規定必須要有2米的緩衝空間，都是希望能提升安全性，由於舊遊具較難部分拆除，必須整體替換，未來遊具經認證，有損壞透過部分維修即可；預計年底將會再規畫5座公園的改善修繕。