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解決國內垃圾 林明溱呼籲環保署在彰濱興建大型焚化爐

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
埔里鎮清潔隊堆置站垃圾堆積如山，幾乎淹沒旁邊辦公室。圖／埔里鎮公所提供
埔里鎮清潔隊堆置站垃圾堆積如山，幾乎淹沒旁邊辦公室。圖／埔里鎮公所提供

南投縣垃圾累積超過15萬公噸，南投縣長林明溱說，國內垃圾處理棘手，南投縣想興建焚化爐，居民強烈反對。他呼籲環保署重視全國垃圾處理問題，可在彰濱工業區興建大型焚化爐，環境影響和居民反對最低，才能解決國內垃圾問題。

南投縣議員陳宜君今天表示，南投縣去年每日每人垃圾量1.18公斤，較2019年增加，她要求環保局各鄉鎮垃圾量應公開，讓鄉鎮公所加強垃圾減量，對於減量有成的鄉鎮提供獎勵。她也希望環保局盡快完成生質能源廠，透過垃圾細分類，進一步減少垃圾量。

南投縣長林明溱說，廚餘不易去化，民眾習慣食物沒吃完就倒進垃圾桶，也造成垃圾發臭、產生汙水，更難處理。縣政府將提撥2千萬元，試驗補助家戶購買小型廚餘機，減少垃圾量。

他也呼籲環保署應重視全國的垃圾處理問題，南投縣最倒楣的是沒有垃圾焚化爐，縣府想要蓋焚化爐，居民強力反對無法興建。他建議環保署可利用彰濱工業區興建大型焚化爐，彰濱面積大，又遠離住宅區，因為鹽化問題，廠商興建工廠意願不高。

環保署可在彰濱找一塊較大的土地，興建最大型焚化爐，處理各縣市的垃圾。事業廢棄物處理也相當麻煩，南崗工業區事業廢棄物難以處理不斷堆積，廢棄物清理業者又不斷抬高處理價格，業者也叫苦連天，這些問題環保署也要設法解決。

林明溱說，南投縣已經規畫垃圾再處理中心，透過細分類將無法使用的垃圾烘乾擠壓，做成燃料棒，成為再生能源。但再處理中心完工至少得2至3年，且最後仍有些垃圾無法處理，還是要送焚化廠焚化處理，環保署還是要設法興建大型焚化爐，解決各縣市垃圾處理問題。

埔里鎮清潔隊堆置站垃圾堆積如山，幾乎淹沒旁邊辦公室。圖／埔里鎮公所提供
埔里鎮清潔隊堆置站垃圾堆積如山，幾乎淹沒旁邊辦公室。圖／埔里鎮公所提供

南投 焚化爐 環保署

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