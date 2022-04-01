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中市府男職員突心臟衰竭不治 運動局長：全力協助後事

聯合報 / 記者劉柏均林佩均／台中即時報導
宋男昨天下午15時許，倒臥在豐原陽明市政大樓後方停車場，經報請檢察官相驗，死因為心臟衰竭。記者劉柏均／攝影
宋男昨天下午15時許，倒臥在豐原陽明市政大樓後方停車場，經報請檢察官相驗，死因為心臟衰竭。記者劉柏均／攝影

任職於台中市運動局的宋姓男子，昨天下午倒臥在豐原市陽明市政大樓後方停車場，緊急送往豐原醫院搶救，仍宣告不治；運動局長李昱叡表示，宋男本身有心血管問題，去年剛開刀裝支架，運動局考量其健康狀況並調速其職務，不料仍發生憾事，將全力協助家屬後理後事；警方表示，經檢察官相驗，宋男為因手術後造成的心臟衰竭死亡。

44歲宋男昨天下午15時許，倒臥在豐原陽明市政大樓後方停車場，市府員工目擊後，緊急撥打119，連繫消防局救護車及救護人員趕到現場，急救宋男，趕往豐原醫院治療，但仍宣告不治。

運動局長李昱叡昨獲知，立即趕到醫院關心。李昱叡表示，宋男原本在運動局全民運動科，去年底因心臟疾病手術裝支架，並請長假休養，今年1月才返回局內工作，考量其健康狀況，因此調整其職務到算內勤的秘書室工作，人事室並持續關心宋男，若其身體不適，即准請假休息，不料仍發生憾事，目前運動局將全力協助家屬處理後事。

豐原警分局表示，宋男從花蓮到台中工作，獨居在外，可能比較未關注到自身健康，日前才因心臟問題手術治療，在陽明大樓後方停車場突昏倒送醫不治，經報請檢察官相驗，死因為心臟衰竭。

手術 停車場

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