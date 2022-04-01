大甲文曲里洗蔥生產設施老舊 民代爭經費改善

台中市大甲區文曲里是種蔥的重要產地，農民會在東安路旁的灌溉溝渠進行產品洗滌，形成蔥文化的特別景觀，地方自建的蔥寮施設近年來受氣候影響已破舊不堪，立法院副院長蔡其昌今邀農委會水土保持局等單位會勘，爭取經費改善，預計將此地打造成蔥寮農村文化聚落。

水保局副局長邱啓芳、台中市議員施志昌、台中市大甲區公所公建課承辦蔡昌明、台中市大甲區文曲里長林寶彩、大甲區文曲里社區發展協會理事長周國榮等人今天一起到現場勘查，爭取第一期經費540萬已在去年6月改善，第二期經費800萬將施作，將蔥寮成功打造成文曲里的文化意象。

立法院副院長蔡其昌表示，今天到文曲里視察蔥寮第一期的改善工程和爭取第二期的經費，他感謝中央單位的全力支持，這些改善農民都非常滿意；他說過去洗蔥寮設施老舊不堪、環境髒亂，這次與台中市議員施志昌一起爭取改善，改善農民的生產設施，同時提升經濟收入，另一方面則是蔥寮的外觀設計，對社區總體的景觀營造進行美化，讓文曲里的洗蔥文化能夠吸引更多的消費者來採購。

台中市議員施志昌表示，大家到文曲里一定可以看到洗蔥寮這裡的社區意象，它代表在地的農業生產，從蔥的種植、清洗到銷售對文曲社區都非常重要，他感謝蔡其昌副院長從中央爭取經費，也謝謝里長跟社區發展協會共同努力，讓農民有一個好的生產環境，也為社區帶來新亮點。