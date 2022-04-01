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南投客家聚落庄具觀光潛力 客委會延續古道補助

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
客委會主委楊長鎮今天訪視南投縣埔里、國姓、草屯客家聚落，全程走完八幡崎古道。圖／蔡培慧提供
客委會主委楊長鎮今天訪視南投縣埔里、國姓、草屯客家聚落，全程走完八幡崎古道。圖／蔡培慧提供

客委會主委楊長鎮今天訪視南投縣埔里、國姓、草屯客家聚落，不但全程走完八幡崎古道，並表示相當期待眉原、八幡崎古道的串聯發展，認為除能保留埔里鎮重要客家文史資源外，更具有發展觀光產值的潛力，隨後轉往國姓鄉護國宮參香祈福，並代表總統蔡英文頒贈「保境安民」墨寶。

埔里鎮長廖志城表示，廣成里小埔社聚落的八幡崎古道（今台21線），是仁愛鄉部落到埔里運送物資的必經之路，也是埔里鎮聯通國姓鄉、台中縣新社鄉等地的重要道路。埔里鎮公所自2008年開始規劃「小埔社客家文化園區」，獲客委會支持迄今，已完成3期營造工程近3000萬元經費。

廖志城說，今年再度向客委會爭取第四期補助，計劃延伸第三期的登山棧道，將眉原古道、八幡崎古道進行更完善的串聯，同時沿小埔社吊橋旁史港溪設置步道銜接懷舊公園，強化運動休憩功能外，未來更可支應埔里鎮辦理客家桐花祭、登山健行、古道攬勝等活動。

蔡培慧指出，初期打造「客家伙房」提供長輩共餐及多功能活動場所，第二期、第三期興建小埔社吊橋及登山棧道與觀景平台，沿山步道目前開滿「越橘小白花」，十分賞心悅目，沿途飛翔的蝴蝶、蜜蜂，使這裡的生態很健康，十分推薦給埔里鎮民及遊客健行。

客委會主委楊長鎮前往國姓鄉護國宮參香祈福，並代表總統蔡英文頒贈「保境安民」墨寶。圖／蔡培慧提供
客委會主委楊長鎮前往國姓鄉護國宮參香祈福，並代表總統蔡英文頒贈「保境安民」墨寶。圖／蔡培慧提供

埔里 客委會 吊橋

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