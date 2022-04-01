外埔水美二崁路670巷水溝加蓋路拓寬 人車經過確保安全

台中市外埔區二崁路670巷59號以東道路下月拓寬完成，為讓全線行車通暢，市議員吳敏濟再爭取100萬元經費，拓寬西側狹窄且有鏽蝕護欄暗藏危險的路段，吳敏濟今天邀中市府養工處辦理工程說明會，養工處表示拓寬後路幅將增至6公尺，預計4月中完工，讓市民有一條安全回家的路。

前后綜高中校長也是水美里居民曾祿喜表示，數月前感謝吳敏濟議員爭取，東側無護欄路段已拓寬完成，西側同樣有狹窄問題，水溝旁雖有護欄但早已鏽蝕，只要車輛碰撞可能全倒也是很危險，向吳敏濟議員反映後，最近開始動工，以後垃圾車就能順利進出，居民生活就更安全便利。

吳敏濟指出，居民反映二崁路670巷59號附近這條道路非常狹窄，車輛不易通行，已先爭取東側緊鄰灌溉溝無護欄路段，上月中完成拓寬。西側路段也不及3公尺寬，且鐵製護欄已鏽蝕嚴重，考量民眾行車安全再向建設局爭取經費拓寬。

養工處海線工程隊長張少璞表示，上月15日已完成二崁路670巷59號以東約35.5公尺長的道路拓寬，近日開始進行59號以西的拓寬工程，也會一併拆除既有鏽蝕的護欄，工程經費100萬元，長度約65公尺，拓寬後路寬約6公尺，預計4月中可完工，施工期間仍請民眾改走替代道路。