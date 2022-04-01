想參加賽德克狩獵嗎？ 奧萬大教育中心辦原民體驗

奧萬大國家森林遊樂區周邊有泰雅、賽德克及布農族部落，原住民文化資源豐富，南投林區管理處將舉辦「松林部落原民體驗」，讓遊客深入賽德克部落，認識原住民生活和文化，並體驗賽德克狩獵、搭建家屋，了解原住民與森林資源利用及相互依存關係，傳遞森林永續的理念。

奧萬大森林遊樂區有豐富的自然生態，主要聯外道路投83道路，長度僅5公里，卻連結仁愛鄉親愛、萬豐、法治3村，3個原住民族群，親愛村有萬大、親愛2個泰雅族部落及賽德克族松林部落，萬豐村是布農族曲冰部落，法治村是布農族武界部落，投83道路也是充滿多元族群特色的文化廊道。

南投林管處說，2天1夜的松林部落原民生活體驗，第一天帶領學員初步認識泰雅、賽德克及布農等三族的原民生活，並利用奧萬大的自然生態資源，蒐集素材製作屬於自己的家屋，透過解說認識奧萬大與周遭原住民的密切連結；在星空下聆聽原住民關於火的傳說。

第二天踏進松林部落，由賽德克族人帶大家深入探尋賽德克由來，體驗獵人的傳統射箭狩獵技藝。透過小旅行，讓學員親近奧萬大森林遊樂區的自然生態，了解原民如何利用森林資源，與自然互相依存。