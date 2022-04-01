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大甲媽祖4/8起駕 警方交管疏導

中央社 / 台中1日電

大甲媽祖遶境進香4月8日起駕，台中大甲警分局啟動交通疏導管制措施，規劃行人徒步區、禁止汽車進入區；另部分道路封閉，避免遶境期間受塞車所苦。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香8日晚間11時5分起駕，台中市政府警察局大甲分局今天公布交通疏導管制措施，8日下午3時至隔天凌晨2時，大甲區三民路以東、中山路1段以西、文武路以南、光明路以北，禁止汽、機車進入。

大甲區經國路以東、中山路1段以西、德興路與文武路以南、經國路與中山路1段南端交叉路口以北，禁止汽車進入區。

經國路與大安港路口至經國路與中山路1段路口，以及水源路與中山路1段路口至中山路段與東安路口，為道路封閉路段管制。

民眾參拜媽祖為免塞車，建議行駛方向可自國道3號進入大甲市區，下國3後左轉甲東路，可至美人山舊營區臨時停車場。或自西濱快速道路進入大甲市區，由西濱快速道路到大安港路，可至大甲體育場臨時停車場。

若是自清水沙鹿進入大甲市區，可由中山路1段左轉東安路再右轉興安路，接著左轉新政路右轉大安港路，可至大甲體育場臨時停車場。自苗栗進入大甲市區，由中山路右轉經國路，可至大甲體育場臨時停車場。

警方新聞稿表示，中、長程過境車輛可利用替代道路，北上車輛由清水區台17線轉西濱公路，或由國道4號接國道3號北上；南下車輛由大甲區北堤西路或臨江路轉西濱公路南下。

短程過境車輛可利用替代道路，北上車輛由中山路一段左轉東安路，右轉興安路後左轉新政路，右轉大安港路，北上繞行；南下車輛由經國路右轉大安港路，接西濱公路南下繞行。

大甲媽祖 停車場 遶境

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