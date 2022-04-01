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彰化縣最澎湃兒童節活動 免費玩遊具又限時送口罩

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
田尾鄉去年舉辦兒童節慶祝大會，表揚郷內各國小推薦的優秀學童。圖／鄉公所提供
田尾鄉去年舉辦兒童節慶祝大會，表揚郷內各國小推薦的優秀學童。圖／鄉公所提供

孩子們期待的一年一度兒童節即將來臨，彰化縣田尾鄉今年改變型態並擴大舉辦，4月2日到5日的每天下午遊樂園開張，上網打卡免費入園玩又送口罩，4月2日上午還有人人有獎的兒童星光秀，堪稱全縣內容最澎湃的兒童節活動。

鄉公所發函全縣國小，歡迎家長帶孩子到田尾鄉歡度兒童節，今天強調「絕非年底九合一選舉快到了才擴大辦理相關活動」，只因去年田尾鄉兒童節慶祝活動很一般，形同鄉內4所國小各項表現優異學童的大集合，再接受鄉公所表揚一次，未能真正帶給大多數兒童歡樂，因此今年改弦易轍，首度舉辦展現才藝的田尾鄉兒童星光秀、2022田尾鄉兒童感恩活動-愛囝仔遊樂園。

田尾鄉兒童星光秀在田尾國小學生活動中心舉辦，有13名兒童、兩個音樂社團報名表演，報名就獲贈500元超商商品卡一張，表演沒競賽但設置人氣獎，前三名依序分獲3千元、2千元、1千元獎金，票選對象獲得前三名的預測準確投票者可參加抽獎。

4月2日到5日的愛囝仔遊樂園設在田尾公路花園北側廣場，每天下午1點開園、5點閉園，到場掃描鄉長粉專QR Code或鄉公所粉專QR Code並打卡，或捐3、4月發票合計5張，當場拿入園門票；4天活動的每天下午2點到2點30分「精選時段」內，前50名到鄉長粉專或鄉公所粉專的愛囝仔遊樂園貼文按讚和分享者，各獲一盒50枚「健康天使」醫療級口罩，

鄉公所強調，舉辦不同類型的活動為不同興趣的兒童搭舞台，期盼各在喜愛的領域得到快樂，從中體會大人為他們設計活動的用心，培養感恩觀念，所以兒童節慶祝活動將年年舉辦，或許形式有變化，但規模一樣盛大，希望帶給孩子快樂童年。

兒童節 遊樂園 口罩

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