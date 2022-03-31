好毛...彰化二林空地「躺」百件衣服卻見嘸人影 在地人給答案

世界末日？一名網友日前開車行經彰化二林鎮，突然發現原本開放給居民打籃球運動的場地上擺滿衣物，卻不見任何人的蹤影，場面莫名驚悚。

這名網友在臉書社團「爆料公社」投稿影片，他在彰化二林鎮某處開放式籃球場發現驚人一幕，超大場地全部擺滿衣物，目測超過上百件，但卻見不到任何人影，彷彿所有人都憑空消失，只留下滿地衣服。

畫面曝光後，網友都被嚇了一大跳，驚呼「人間蒸發後衣服掉在地上的場景」、「外星人發射死亡光線，人都變成粒子了」、「驚悚遊戲片場」、「西魯登場！（七龍珠反派之一，誓言消滅地球）」、「《東京：鬼線》真實版」、「應該是薩諾斯剛剛在彰化彈指了」。

其中，有在地人現身解答該影片拍攝於彰化二林鎮廣興里，其實這些衣服全都是從舊衣回收場搬出來的，空地附近正是舊衣回收場，當時是廠家趁著好天氣晾曬衣物，好讓濕氣消散。