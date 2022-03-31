救國團台中優秀青年表揚 法布甜創辦人張淑卿脫穎而出

救國團台中市團委會今天舉辦「111年青年節優秀青年表揚大會」，表揚各機關團體推薦社會優秀青年16位、學校遴薦大專院校學生14位、高中職校學生58位、國中學生73位。其中法布甜公司創辦人張淑卿，因職業及公益領域表現優異，將代表台中市接受全國表揚。

市長盧秀燕雖然無法到現場，但錄製了影片道賀。她表示，青年是國家的棟樑，也是國家未來的希望以及進步的動力。快速變化的時代給了青年人許多機會及挑戰，年輕人必須多充實，持續不斷地學習，才能面對更多的挑戰，獲得更多的機會。

盧秀燕期許所有的青年朋友能運用最大的熱情來創造自我的附加價值，讓自己更具競爭力。她也肯定救國團對青年的付出，以及培養青年朋友服務社會，為社會奉獻良好的德行，希望青年朋友要自我期許，延續這份利他服務理念，回饋社會。

評審委員陳明德指出，張淑卿以孝親為出發點，想著要照顧更多想吃甜點卻又得忌口的人們，因此產品中使用更健康低糖的海藻糖，來取代業界常用的砂糖，另也使用營養的杏仁粉做餅皮，取代傳統的麵粉製造，同時堅持不添加任何化學香料與防腐劑，讓顧客感受到她的用心。