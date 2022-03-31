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不斷更新／北市晚間再增3頁確診足跡 跨「5行政區」市場、全聯入列

台灣特有種太平山櫻花 武陵農場綻放

中央社 / 台中31日電

武陵農場億年橋附近種有一整排的台灣特有種「太平山櫻花」，副場長胡發韜表示，太平山櫻花只生長在海拔1800至2200公尺，花期至4月中旬，現在為賞花期。

胡發韜今天接受中央社記者採訪表示，太平山櫻在西元1914年日治時期被發現，台灣太平山森林探勘調查隊隨隊學者調查採集、確認，最後在1931年3月由日本植物學者佐佐木舜一在太平山區採集確認成功。

他說，因此將在太平山採集到的特有薔薇科新種，以太平山作為命名，並以學名Prunus matuurai發表，是台灣原生種的白色櫻花之寶，也是全台少見的白色櫻花，屬晚生的原生種代表。

胡發韜指出，太平山櫻花色屬淡色系的粉紅白，又稱「太平山白櫻花」，台灣緋寒櫻落花時多呈整朵花兒一起飄落下，但太平山櫻花雪白的心型花瓣，則是一片片飄落，因花瓣較霧社櫻大，雪白櫻花雨充滿浪漫的詩情畫意，也帶有禪意的境界之美。

他說，武陵農場的太平山櫻多分布在億年橋以北，尤其是武陵茶莊附近有成排整列的太平山櫻，是全台非常少見巨型漂亮的太平山櫻花。

太平山 櫻花 武陵農場

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