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交法院考察日月潭旅遊環境 獲王國材承諾優先補助改善
立法院交通委員會邀交通部長王國材實地視察包括日月潭在內的觀光、交通發展瓶頸和亟須強化的建設方案，當場同意補助南投縣政府5580萬元日月潭電子票證等推動經費案，同時責成觀光局、日管處持續加強推動南投縣觀光圈的扎根與活化。
立委許淑華指出，飽受疫情衝擊的日月潭遊艇業，及諸多南投縣觀光旅宿業者，都期待中央尤其是交通部持續協助輔導紓困，讓努力走出困境的業者能扛住疫情的打擊，早日開創嶄新觀光產業新局。
縣長林明溱指出，南投縣政府提出包括日月潭遊艇電子票證6200萬元推動計畫、提升旅宿業競爭力輔導計畫600萬元、南投縣旅運整合輔導計畫600萬元、南投縣旅遊產品研發升級整合計畫1800萬元，都獲得部長王國材承諾優先補助，除核定6200萬元完成船舶電動化需求，也請日管處協助在中興停車場覓得適當基地，未來做為遊艇售票及遊客中心。
另外，面對缺乏售票既遊客服務據點及內陸船舶檢驗耗時費高的心聲，同意由交通部補助的日月潭遊艇電子票證推動計畫，並結合經濟部推動的無人自駕車示範計畫，也可望將福興溫泉無人自駕車專區納入，未來5年可獲得的補助最高更可達1.79億元。
針對何時國境解封問題，王國材強調目前已先請業者準備好，同時建議中央疫情指揮中心依據旅客目的及旅客來源，採分階段逐步開放，另外，業者反映船舶檢驗時問題，也請航港局依內陸湖泊船艇的標準，以一天的耐航測試取代過去動輒3天的檢驗，另檢驗費用也會從現行8萬元調降為2到3萬元。
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