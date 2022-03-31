快訊

挖壕溝卻感染輻射 俄軍緊急撤離車諾比核電廠

桃園4校再爆確診個案 中原大學全校停課10天

大甲媽將遶境 醫師陳錦煌籲供餐迎香客落實防疫

中央社 / 嘉義縣31日電

大甲媽祖遶境活動4月8日晚間起駕，醫師陳錦煌認為，COVID-19疫情未趨緩，家庭接待香客時，注意衛生清潔，盥洗用具分開；不在供餐點聚集食用，以餐盒取代分菜，落實防疫。

前新港文教基金會董事長陳錦煌在臉書（Facebook）貼文指出，迎接大甲媽布條已掛出了，面對即將到來的大甲媽祖遶境，建議新港社區作好防疫，並指出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron及其變種病毒，似乎較少經由附著物體表面傳染，大都在口沫橫飛時易傳染給別人。

陳錦煌今天告訴中央社記者，大甲媽祖遶境有幾個防疫重點不能忘記，首先是個人防疫，避免「三密」－密切接觸、密閉空間、密集人群；打好、打滿3劑COVID-19疫苗；若是高風險族群（老人、多重慢性疾病、免疫有問題、肥胖、癌症）參加線上遶之旅，保護自己、保護別人。

其次為家庭防疫，家庭有接待香客，注意衛生清潔，盥洗用具分開，浴室特別注意分區使用及清理。

最後是社區防疫，針對感染熱點，盡早規劃動線，實名制落實、廟口敬拜儀式簡化，祭祖大典盡可能移到線上，實體部分要求社交距離的保持；供餐地點，以餐盒取代分菜，戴口罩、洗手、量體溫、落實實聯制，不在供餐點聚集食用。

另外，學校環境隨時清理、消毒、特別注意廁所、上課桌椅、教室內睡覺注意通風；加強攤販管理、口罩、量體溫、洗手、消毒、安全距離、樣樣不能免。陳錦煌表示，民眾要超前部署，媽祖會保佑大家。

新港奉天宮指出，大甲媽預定4月11日抵達新港，遶境接待團隊、參與人員都需打滿3劑疫苗，並造冊發給識別證，防疫措施參照去年標準辦理，但會視情況調整。

大甲媽祖 遶境 COVID-19

延伸閱讀

大甲媽遶境可進彰化縣府中庭？ 縣府公布3點措施

清明掃墓顧防疫 淡水聖賢祠人流管制

影／大甲媽繞境要打三劑疫苗 4月2日登記識別證

兒參加大甲媽遶境10多年、不幸去年病逝 母代向媽祖告假

相關新聞

交法院考察日月潭旅遊環境 獲王國材承諾優先補助改善

立法院交通委員會邀交通部長王國材實地視察包括日月潭在內的觀光、交通發展瓶頸和亟須強化的建設方案，當場同意補助南投縣政府5...

大甲媽遶境可進彰化縣府中庭？ 縣府公布3點措施

每年大甲媽祖遶境，去程及回程經過彰化時，彰化縣政府都很貼心地提供中庭供信眾歇息，但今年疫情升溫，很多信眾都關心中庭是否會...

影／大甲媽繞境要打三劑疫苗 4月2日登記識別證

下周五(4月8日)就是大甲鎮瀾宮媽祖遶境盛事，今中央疫情指揮中心公布本土增87例、境外152例，皆創9個月來新高，台中市...

未落實實名制 台中國家歌劇院VVG餐廳罰1.5萬元

台中婚宴疫情擴散，今根據中央流行疫情指揮中心公布，台中市新增一名本土確診個案，為全國案23528，是西屯區60多歲家庭主...

台中降雨小麥發芽致災 受災農即日起可申請現金救助

極端氣候致使大雨不斷，小麥收成季節遇上大雨導致穗上發芽農損嚴重，台中小麥受損面積達59.5公頃，初估損失金額約130萬元...

為家鄉許願更美好 二林社團理事長交接種樹錫傳承

彰化縣就是愛運動綜合發展協會今天為家鄉二林鎮種56棵樹，作為協會第二屆理事長交接典禮的儀式，鎮長蔡詩傑帶領鎮公所主管與會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。