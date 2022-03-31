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大甲媽遶境可進彰化縣府中庭？ 縣府公布3點措施
每年大甲媽祖遶境，去程及回程經過彰化時，彰化縣政府都很貼心地提供中庭供信眾歇息，但今年疫情升溫，很多信眾都關心中庭是否會開放，縣府表示，今年仍傾向開放，進入中庭休憩的香客，除依一般防疫規定外，並完成接種3劑疫苗，持接種紀錄向縣府登記，由縣府發給識別證，嚴禁飲食。不過仍將視疫情指揮中心的指引，彈性調整。
在彰化縣中庭歇息香客，長遠以來是大甲媽祖遶境活動特別的場景，不過，今年因疫情升溫，中央疫情指揮中心的指引，宗教活動應避免群聚休憩，不過，依目前的狀況，彰化縣政府體恤香客的辛苦，今年仍傾向開放縣府中庭供香客歇息。
縣政府表示，防疫優先，縣府將依據中央流行疫情指揮中心規定做好防疫工作，縣府中庭使用已依防疫指引規劃，並將視疫情指揮中心之指引，彈性調整。目前規劃的措施如下：
1.維持室內社交距離1.5公尺，控管於中庭休憩的香客人數。
2.進入中庭休憩的香客，須配戴口罩並完成接種3劑疫苗，持接種紀錄(如小黃卡、數位疫苗證明、健保快易通APP等)向縣府登記，由縣府發給識別證，並落實實聯制及量體溫。
3.中庭休憩期間，嚴禁飲食。
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