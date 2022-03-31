影／大甲媽繞境要打三劑疫苗 4月2日登記識別證

下周五(4月8日)就是大甲鎮瀾宮媽祖遶境盛事，今中央疫情指揮中心公布本土增87例、境外152例，皆創9個月來新高，台中市今新增1確診。中市府下午召開防疫記者會，民政局表示，根據中央指引參與繞境需接種第3劑疫苗，4月2日鎮瀾宮將開放團體登記，中彰雲嘉都需登記領取識別證，方能參與繞境。

全國疫情今大爆發，清明連假在即，緊接著4月8日是年度大甲鎮瀾宮媽祖繞境，為防堵疫情，市府民政局表示，配合中央防疫指引最新規定，台中市舉行繞境宮廟需提報防疫計畫，暫停繞境中鑽轎腳、搶轎等無法保持距離的儀式。

民政局長吳世瑋說，昨天大甲轄區的醫療院所已有200多人搶打第三劑，打氣踴躍，但各廟宇不會開設快打站，呼籲民眾踴躍到醫療院所接種疫苗。

現場媒體提問，信徒攜帶接種3劑小黃卡，能否參與繞境？吳世瑋說，這算是個別情形，且已經符合中央規範，是可以的。

未接種3劑疫苗參與繞境是否開罰？吳世瑋表示，已函文中央，但中央尚未公告相關罰則。

民政局要求，各宮廟設置防疫宣導員進行檢視確認，經廟方確認無誤參與活動識別物1只(由宮廟自行規劃，如貼紙、臂章、卡片或帽子等)。吳世瑋說，大甲鎮瀾宮於4月2日開放團體登記。

繞境沿途餐點應以盒、碗或密封包裝餐點為原則，碗裝須加蓋，避免現場分裝；建議宮廟提供現場直播供信眾在家收看，呼籲參與信眾避免夜間在路邊群聚席地而眠，戴好口罩，降低群聚感染風險。