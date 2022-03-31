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台中降雨小麥發芽致災 受災農即日起可申請現金救助

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
農委會昨發布公告，台中小麥損害率達20%以上農民，每公頃救助額度為1萬6000元，即日起至4月11日止，可至區公所申請救助。圖／台中市政府提供
農委會昨發布公告，台中小麥損害率達20%以上農民，每公頃救助額度為1萬6000元，即日起至4月11日止，可至區公所申請救助。圖／台中市政府提供

極端氣候致使大雨不斷，小麥收成季節遇上大雨導致穗上發芽農損嚴重，台中小麥受損面積達59.5公頃，初估損失金額約130萬元；農業局28日致函農委會，爭取災害救助，昨天發布公告，農民今日起到4月11日，可向受災地區區公所提出申請。

3月正值小麥成熟時節。據中市農業局統計，台中種植面積達127公頃，其中以大雅區最多，有110公頃，占86.3%，其次為外埔區7.9公頃、神岡區6.2公頃；但因近日大雨不斷，植株倒伏，出現穗上發芽災情，損害面積約59.5公頃，損害程度約41%，初估損失金額約130萬元。

台中市農業局表示，經本局邀集農委會農糧署、台中區農業改良場等組成勘查小組勘查，確認損害率已達現金救助標準，已於28日致函農委會爭取災害救助。

農委會昨發布公告，小麥損害率達20%以上農民，每公頃救助額度為1萬6000元，農業局另加碼補助，補助災害復耕所需生產資材每公頃2500元；即日起至4月11日止，攜帶國民身分證及存款簿，到受災地的區公所提出申請，申請人為土地所有權人，應附土地登記謄本；如申請人非土地所有權人，應附土地登記謄本，並檢附委託經營契約書或租賃契約書或土地使用同意書，逾期不予受理。

農委會 小麥 農民

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連日降雨致台中小麥穗上發芽 農業局：已函請災害救助

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