為家鄉許願更美好 二林社團理事長交接種樹錫傳承

彰化縣就是愛運動綜合發展協會今天為家鄉二林鎮種56棵樹，作為協會第二屆理事長交接典禮的儀式，鎮長蔡詩傑帶領鎮公所主管與會，感謝協會種下俗稱「許願藤」的錫葉藤，具有綠美化環境功能，及許願二林更美好的深遠意義。

就是愛運動綜合發展協會設在二林鎮，卸任理事長謝建利今天交棒給新任理事長陳一銘，會員到協會最早練習跑步的舊二林溪畔南安路植樹，期許給下一代較好生活環境，看到路邊成排錫葉藤就想起「愛運動、愛地球」。

鎮長蔡詩傑表示，每個社團都有抱負，就是愛運動綜合發展協會用特別的方式舉辦新卸任理事長交接，種下開出高貴典雅紫花的錫葉藤，有許願的意涵，希望家鄉越來越好「2022，二林擱卡好」。

就是愛運動綜合發展協會新任理事長陳一銘很客氣，禮讓卸任理事長謝建利致詞說，錫葉藤又叫許願藤，意思和許願是一樣的，協會許願希望二林會更好。

錫葉藤沿著南安路370巷4號附近的路邊種植，已有少數樹苗開花，通常種下的第二年起花況逐年盛大，10年以上一年開花3次，需搭藤架承接垂枝，協會選在最早練習跑步的道路種錫葉藤，頗有「前人種樹，後人乘涼」意味，今天種完後，由協會和永順汽車公司共同維護。