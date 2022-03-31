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中市水逆局斥資千萬改善水環境 打造梅川浪漫花瀑美景

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
中市水利局計畫，以植懸垂植物方式，進行景觀改善工程，長度約420公尺，梅川浪漫花瀑景緻。圖／台中市政府提供
中市水利局計畫，以植懸垂植物方式，進行景觀改善工程，長度約420公尺，梅川浪漫花瀑景緻。圖／台中市政府提供

台中市政府近年積極推動水環境改善，繼綠川、柳川、惠來溪、潮洋溪及東大溪後，推動梅川水環境改善工程，在兼顧河防安全的前提下，綠化既有護岸，以種植懸垂植物方式，打造梅川浪漫花瀑，並改善老舊排水口，範圍從文心路至大連路梅川河岸，全長約420公尺，工程將於4月開工，12月底前完工，完工後可給市民一個更好的親水空間。

梅川為早期穿越台中市區的重要排水，近年來周邊開發迅速，住宅商家林立，水利局今年預計在大連路至文心路梅川河岸段，以種植懸垂植物方式，進行景觀改善工程，長度約420公尺，計畫造梅川浪漫花瀑景緻，並改善9處老舊的入流工排水口，總經費約1500萬元，將可提高周邊居住環境品質。

中市水利局表示，市長盧秀燕積極推動汙水整治及水環境改善計畫，除了汙水下水道接管戶數倍增，河川水環境改善以永續藍帶生態系統、活化水環境空間、友善人本構想等，納入各項治水建設中。

水利局指出，為推動水環境改善，市府打造大台中親水都市藍帶空間，梅川的改頭換面，讓市民能休閒恣意漫遊在河岸旁，也可使外縣市朋友感受台中水岸環境的魅力。

水利局 台中市

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