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連假山區踏青OK 任意引火林管處開罰12萬元起跳

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
連假期間國人偏愛上山踏青或清明掃墓，但籲請民眾勿任意引火，以免觸法受罰。圖／南投林管處提供
連假期間國人偏愛上山踏青或清明掃墓，但籲請民眾勿任意引火，以免觸法受罰。圖／南投林管處提供

疫情影響，越來越多人選擇走向山林踏青，加上清明節將屆，民眾上山祭祖掃墓燃燒冥紙和燃放鞭炮時，稍有不慎，極易引起火災南投林管處提醒民眾，連假山區踏青很好，但請勿任意引火，以免觸法受罰，相關罰鍰12萬元起跳，情節嚴重者還可能觸犯刑罰。

民眾清明假期上山時，為避免掃墓過程產生的火星，導致森林火災，南投林管處表示，去年11月間查獲鄭姓民眾在濁水溪事業區林班地內戲水及引火，因引火行為已違反森林法第34條，鄭姓民眾也因此被罰12萬元，今年2月也陸續寄出7件查報書給引火涉法的民眾，未來將依法陸續辦理開罰事宜。

處長李政賢表示，森林區內未經申請許可而引火，已違反森林法第34條規定，最高可處60萬元罰鍰；若因此燒毀森林，最高可處10年有期徒刑，除負刑責外，尚須賠償他人民事損失；民眾如發現林火，請撥打林務局保林專線:0800000930（您您您救山林），舉發森林火災案件，因而查獲犯罪者，還有機會獲得最高3萬元的獎金。

連假期間國人偏愛上山踏青或清明掃墓，但籲請民眾勿任意引火，以免觸法受罰。圖／南投林管處提供
連假期間國人偏愛上山踏青或清明掃墓，但籲請民眾勿任意引火，以免觸法受罰。圖／南投林管處提供
連假期間國人偏愛上山踏青或清明掃墓，但籲請民眾勿任意引火，以免觸法受罰。圖／南投林管處提供
連假期間國人偏愛上山踏青或清明掃墓，但籲請民眾勿任意引火，以免觸法受罰。圖／南投林管處提供
連假期間國人偏愛上山踏青或清明掃墓，但籲請民眾勿任意引火，以免觸法受罰。圖／南投林管處提供
連假期間國人偏愛上山踏青或清明掃墓，但籲請民眾勿任意引火，以免觸法受罰。圖／南投林管處提供

火災 南投 疫情

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