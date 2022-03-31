連假山區踏青OK 任意引火林管處開罰12萬元起跳

受疫情影響，越來越多人選擇走向山林踏青，加上清明節將屆，民眾上山祭祖掃墓燃燒冥紙和燃放鞭炮時，稍有不慎，極易引起火災，南投林管處提醒民眾，連假山區踏青很好，但請勿任意引火，以免觸法受罰，相關罰鍰12萬元起跳，情節嚴重者還可能觸犯刑罰。

民眾清明假期上山時，為避免掃墓過程產生的火星，導致森林火災，南投林管處表示，去年11月間查獲鄭姓民眾在濁水溪事業區林班地內戲水及引火，因引火行為已違反森林法第34條，鄭姓民眾也因此被罰12萬元，今年2月也陸續寄出7件查報書給引火涉法的民眾，未來將依法陸續辦理開罰事宜。