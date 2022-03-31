影／王義川爆青創基地消失 民代控:林佳龍才是社宅殺手

綠營台中市長人選遲未定奪，傳出前台中市交通局長王義川有意角逐，王爆「青創基地消失在水湳經貿園區」，抨擊市府動作頻頻。國民黨台中市參選人楊大鋐今反駁，青創基地規劃在創研一，該區「一筆土地都沒賣」，反倒是前市長林佳龍將研創一的社會福利設施取消，「林佳龍才是扼殺社宅殺手！」

日前，王義川爆料青創基地消失在水湳經貿園區，引發市府地政局第一時間澄清，「水湳青創園區一筆土地都沒賣，相關說法純屬造謠。

今天上午，楊大鋐在位於西屯區創研一召開記者會，楊說，王前局長說法是「睜眼說瞎話」，因為青創基地規劃在創研一，現在一筆都沒賣，呼籲想參選台中市長的人應該做好市政功課。

民進黨台灣正青廖芝晏、林佳儀、蔡美華則說，民進黨是討論盧秀燕把水湳原本給年輕人的創研二土地賣給財團建商，市值58億多元，台灣正青反問，楊是否支持盧市長繼續賣水湳的土地給建商？

楊大鋐認為，水湳經貿園區開發並興建區內重大建設，費用都是由市府自籌、貸款而來。開發成本達525.94億，市府向銀行貸款161.8億，光是111年的利息支出就要再付5400萬。因此，標售市府配餘地、償還債務，減輕市民與市庫負擔是天經地義。

楊大鋐指出，原本創研一在100年、胡前市長任內就把社會福利設施規劃進水湳機場原址都市計畫土管內，但105年林前市長上任進行通盤檢討，就把創研一的社會福利設施取消了，痛批「真正扼殺社宅的殺手，就是林佳龍前市長！」