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防清明掃墓不慎引祝融 東勢林管處設12座水塔備安全

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
東勢林區管理處設置的森林消防水塔。圖／東勢林管處提供
東勢林區管理處設置的森林消防水塔。圖／東勢林管處提供

後天將迎來4天清明連假，許多民眾將上山祭祖掃墓，燃燒冥紙、鞭炮時，稍有不慎，極易引起火災；東勢林管處攜手台中市消防局、環保局、清水區清潔隊、生命禮儀管理處等單位，今年4月5日於清水橫山公墓試辦金紙集中焚燒活動，呼籲民眾踴躍參加，降低平地森林發生野火機率。

東勢林管處據105年統計至目前為止，轄內共發生60件森林大火，其中以清水、沙鹿地區共有36件，佔發生件數60%，發生率最高。

林管處表示，因清水、沙鹿地區公墓多比鄰保安林地，公墓火災易延燒至林地造成森林火災，且距離可利用的消防栓，來回時間約需15分鐘，為提升搶救效能，自108年至110年特別於與公墓相鄰之保安林(清水鰲峰山地區)設置森林消防水塔及管線工程，共於4處建置12座水塔，儲水量達60公噸，110年更強化水塔管線輸送設備，連接成區域水線鏈，以利輸送水源，縮短水源供給時間，減少森林護管員、消防人員搶救火災時的水源問題。

為降低清水地區森林火災發生機率，去年10月特別邀集相關單位，召開防火座談會取得共識，於今年清明期間，將於4月5日，在清水橫山公墓試辦金紙集中焚燒活動，為鼓勵民眾配合金紙集中，前100名參與的民眾，更可獲得帽子1頂，期盼全民共同防範森林火災，守護你我美麗的家園。

東勢林管處呼籲民眾，踴躍配合金紙集中活動，同時提醒上山掃墓民眾，攜帶水瓶或利用各消防單位所提供水源，用以熄滅燃燒紙錢的餘燼，勿燃放鞭炮、不亂丟菸蒂，共同為防範森林火災盡一份心力，若發現森林火災請即時撥打：0800-000930（您您您救山林）或撥119消防中心，儘速派員救火。

清水區橫山公墓旁保安林，於2021年4月14號燒毀情形。圖／東勢林管處提供
清水區橫山公墓旁保安林，於2021年4月14號燒毀情形。圖／東勢林管處提供
2019年台中清水橫山公墓旁保安林火災。圖／東勢林管處提供
2019年台中清水橫山公墓旁保安林火災。圖／東勢林管處提供
東勢林管處聯合相關單位，在清水橫山公墓，於4月5日試辦金紙集中焚燒活動。圖／東勢林管處提供
東勢林管處聯合相關單位，在清水橫山公墓，於4月5日試辦金紙集中焚燒活動。圖／東勢林管處提供

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