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明年設空品維護區 環團批：空汙治理無效、下台道歉

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
民進黨台中市議會黨團今邀集環保團體召開記者會，環團指出，移動汙染源明年才設空品維護區，六都最慢，批「媽媽市長」治理空汙跳票，要求下台道歉。記者林佩均／攝影
民進黨台中市議會黨團今邀集環保團體召開記者會，環團指出，移動汙染源明年才設空品維護區，六都最慢，批「媽媽市長」治理空汙跳票，要求下台道歉。記者林佩均／攝影

民進黨台中市議會黨團今邀集環保團體召開記者會，環團指出，移動汙染源明年才設空品維護區，六都最慢，批「媽媽市長」治理空汙跳票，要求下台道歉；台中市環保局說，台中港管制區是全國最大單一空品維護區，每年車輛進出達400多萬輛次，汰換柴油車須考量業者經濟能力等因素，均符合行政程序。

台灣中社理事蘇勳璧說，台灣有四成境外汙染源，境內汙染源分為固定與移動汙染源，但市府針對最大的固定汙染源中火以行政卡關、移動汙染源卻行政怠惰，2018年已公布空品維護區，六都內只有台中市慢半拍，2023年才設置空品維護區，痛批「媽媽市長」失職，要求下台、道歉。

台中市醫界聯盟空污召集人林子賢說，「市長媽媽」像「後母媽媽」，把民眾當灰姑娘，要求盧市長盡早改善空汙，別讓民眾慢性中毒。

民進黨黨團幹事長周永鴻表示，盧秀燕上任後的空污管制措施除了打中火，在空氣品質維護區，無論設置數量還是進度都是六都最差，呼籲年底市長選舉下架盧秀燕。

環保局長陳宏益澄清，環保團體代表誤解台中空氣品質維護區政策的推動進度，進出「台中港管理區」柴油車輛次是全國最高，該區內有火力電廠、鋼鐵廠、鑄造廠等，有優先管制的必要。

陳宏益說，進一步考量柴油車車主多為經濟奮鬥，並非一夕就能換車，需給業者與車主一定時間改善因應，市府申請符合行政程序並無違誤；且台北市公告多處為觀光景點，只有遊覽車，鮮少有柴油車進出，汙染負荷量小，當然應該提前施行。

環保局表示，改善空污是一棒接一棒，前市長林佳龍期間通過台中市管制生煤自治條例，市長盧秀燕為改善空氣品質，嚴格執行空污改善措施，但109年行政院逕行宣告自治條例無效，中火去年就增加了25萬噸生煤用量，今日為台中市空氣品質發聲的代表們，109年中央宣告自治條例無效時，為台中市發聲了嗎？

台中市 空污

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