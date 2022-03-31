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廖老大測試改裝車駁中國網紅 民代協調取得場地

中央社 / 台中31日電

汽車零件商廖志賢自費改裝進口車，要挑戰中國網紅的快車紀錄，但四處租借道路要測速遭拒，引發各界討論，經民代協調下成功取得港務公司許可，將在台中港環港北路進行直線加速拍攝。

被稱為「廖老大」的汽車零配件改裝製造商廖志賢，不滿中國網紅「杰爺」批評台灣沒有快車，廖志賢自費改裝進口車「打龜號」，向台中市租借道路測速被拒，引發各界討論。

立委莊競程今天發布新聞稿表示，今年2月底得知廖志賢開始尋找相關測試場地，他3月14日與市議員江肇國、曾朝榮等人，共同前往台中港環港北路現場會勘，並拜訪交通部長王國材與港務公司取得聯繫，希望加速相關案件的進度。

莊競程說，昨天港務公司正式發函許可，同意租借台中港環港北路進行0-400公尺賽車直線加速。廖志賢原本認為，租借到場地是不可能的任務，由於風車大道屬於中央管轄，要申請困難度很高，原本不抱任何希望，沒想到真的成功。

莊競程指出，這次廖志賢的團隊為台灣而戰，受到國人很大的矚目，在尋覓場地時遇到很多的波折，可以說是困難重重，如今，經他與江肇國、曾朝榮等積極努力，終於讓廖志賢順利找到適合的場地來測試。他非常感謝交通部居中協調，讓這件事情可以順利完成，展現出中央對此賽事的重視。

江肇國說，協調場地過程中，很多人參與奔走，非常高興他們能夠幫上忙；曾朝榮表示，這場競速對決，相信全台灣的人都很期待，共同祝福廖志賢能夠跑出最佳成績，證明台灣的汽車工業技術水準一定打敗中國、贏得勝利。

據了解，這場直線加速拍攝，將於4月6日上午8時車輛進場，10時正式測試。

交通部長 網紅 測速

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