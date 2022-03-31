大甲媽遶境 鎮瀾宮提供施打3劑識別證

國內疫情升溫，大甲鎮瀾宮媽祖4月8日起駕展開9天8夜遶境行程，鎮瀾宮董事長顏清標今天表示，參與遶境活動民眾都得完成3劑疫苗注射。廟方將提供識別證。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍未趨緩，對於寺廟遶境活動，中央公布新規定，包括禁躦轎底、不搶轎，必須打滿3劑COVID-19疫苗才能參與遶境，不能分食及禁止邊走邊吃，提供盒裝食物等。

鄭銘坤今天接受媒體聯訪表示，參與遶境一定要打滿3劑疫苗，鎮瀾宮會發「疫苗3 OK」黃卡，管制需要大家維護，媽祖遶境要帶來平安，大家同心努力辦好遶境，要遵守中央流行疫情指揮中心的規範。

鄭銘坤指出，媽祖鑾轎到各地宮廟駐駕時，鎮瀾宮已聯絡好，各宮廟一樣會做小黃卡，因這是全國宮廟遶境都有相同防疫要求，鎮瀾宮團隊已造名冊，列出打疫苗和打幾劑名單，一切依照規定，沒問題。

大甲鎮瀾宮表示，遶境參與者全程配戴口罩，不鑽轎底，不搶轎，提供盒裝餐點 不能邊走邊吃，避免群聚休憩。鎮瀾宮將提供活動現場直播，統一要求董監事、工作人員及所屬的香頭和團隊都要完成三劑疫苗注射，才能參加2022年大甲媽祖遶境進香活動，其他相關的沿途路線宮廟、周邊團體會致電說明。

因參與大甲媽祖遶境進香很多是自發性的香客、觀光客及附近居民，鎮瀾宮希望，為能夠有效的識別，民眾應施打3劑疫苗並下載「數位新冠病毒健康證明」或提供其他疫苗證明，廟方會提供「疫苗３OK」的識別證，考量隨行香客的需求，近日會在鎮瀾宮粉絲團公告發放日期。